Los equipos de Gran Hermano Chile, Mata Fama y Team Black tienen una enemistad que se mantiene desde las primeras competencias que tuvieron los 22 participantes.

Con el paso de los días esta enemistad se ha mantenido aún más y es que las diferencias entre ambos se notan. Y es que se ve que el equipo de los no famosos, Mata Fama, quieren con todo ganar el reality show.

Tras romper las reglas estando en el Sótano, el equipo Mata Fama recibió como sanción tener que nominar a uno de sus compañeros en la próxima placa. Esto, luego de la salida de las gemelas, hizo enojar a los demás participantes y es que querían nominar a Valentina.

Gracias a esto nuevamente armaron complot y se negaron a nominar a alguien más, provocando más de alguna pelea con el equipo de famosos, los team Black.

Les faltó darse con la silla

Gran Hermano, llamó a todos los participantes al living y fue aquí que le pidió al equipo Mata Fama decir a quién iban a nominar. Fue en este momento en qué Diego, como nuevo líder de equipo, mencionó que iban a nominar a Valentina.

Esto no hizo feliz al dueño de casa, quien les mencionó en reiteradas ocasiones que Valentina ya no forma parte de la competencia y, por tanto, no puede ser nominada.

Esta rebeldía de Mata Fama provocó que se pelearan con todo con team Black, y es que el equipo de famosos les mencionó que tenían que escoger a alguien más y que no había que hacerse problema.

“¿Por qué quieren pelear con la puta producción todo el rato? Bueno, si tienen que elegir, elijan. Acaban de decir que no se puede, escoge otro, fin“, mencionó Michelle.

Finalmente, tras una larga conversación, el equipo eligió a Pato, algo que molestó aún más a los participantes del team Black. Esto porque Patricio es un querido amigo de varios de los participantes.

La situación incluso molestó a Patricio, quien se sintió traicionado por su equipo. Y es que las razones que entregó su propio equipo para votarlo, eran principalmente porque, según ellos, “tiene más público afuera” y, por tanto, podría salvarse.

“O sea, obviamente no me gustó. Me sentí, por algunos, traicionado. Tampoco tanto, pero a veces venden lealtad y no es así. Pero tranquilidad, porque no se po también sirve para ver si la gente realmente afuera… el apoyo que yo tengo y todo, me va a apoyar realmente y nada, a esperar tranquilo“, mencionó Pato.

La situación escaló a tanto, que en el momento en que Diana les pidió su opinión, varios del equipo Mata Fama se enojaron por la opinión de sus oponentes. Esto provocó que incluso Yuhui alzará la voz y mencionó que le gustaría ser nominado él porque el juego se le estaba haciendo complicado.

Revisa la pelea entre los participantes de Mata Fama y Team Black