Luis Jara, el reconocido artista nacional, se encuentra promocionando su nuevo trabajo “Latin Swing”, en donde ya estrenó su primer single “No tengo dinero”, que es un cover de la canción de Juan Gabriel, el astro mexicano.

En conversación con RedCarpet, el cantante, que se encuentra viviendo en Estados Unidos, entregó detalles de su vida en el país norteamericano y su nuevo proyecto musical.

La vida de Luis Jara en Estados Unidos

El artista se mudó al país norteamericano hace algunos años en donde vive en la ciudad de Miami. “Yo tomé un domicilio distinto, yo no tengo casa en Chile, tengo mi hogar en Estados Unidos, pero yo no me he alejado para nada“.

“En enero y febrero estuve en Chile, hice 19 conciertos, he estado permanentemente acá, tengo mi estudio acá, tengo mi escuela acá. Entonces no he tenido el tiempo de entrañar a Chile”.

Asimismo, señaló que “lo que si me ha permitido la distancia de tener mi hogar en otro lado, es que veo a mi familia más tranquila. Que cuando me desconecto, me desconecto en serio. Que puedo caminar por la calle y no tengo que rendir ningún examen”.

“Esos son elementos que hoy en día disfruto mucho, pero a verdad es que nunca me he sentido lejos de Chile y creo que nunca me voy a sentir”, agregó.

Acerca de su nuevo álbum Latin Swing, el artista señaló que es un trabajo que lo tiene muy emocionado. “Hay un trabajo de excelencia, van a ver a un tipo feliz cantando, lo van a escuchar tranquilo, pero van a disfrutar la excelencia de la música orgánica, del instrumento real. Aquí no hay ninguna tecnología que suene con, aquí todo es real, todo es contundente.

“Van a escuchar un disco excepcional, emotivo, que dan ganas de escucharlo, no te saltas un track. Que ganas de ver este disco en un concierto”, expresó.

Revisa el registro a continuación

Escucha el nuevo single de Luis Jara