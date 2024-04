El artista nacional Luis Jara acaba de estrenar su nueva canción “No tengo dinero”, su versión del éxito del astro mexicano Juan Gabriel, que es parte de su nuevo disco “Latin Swing”.

En conversación con RedCarpet, el cantante entregó detalles de esta nueva etapa en su carrera en donde trabajo con el producto Humberto Gatica y compartió escenario con la Sinfónica de Budapest.

“Latin Swing”: El nuevo disco de Luis Jara

Tras dos años de espera por parte de sus fans, el cantante chileno estrenó su nuevo trabajo, en donde señaló que está “disfrutando mi regreso a la música, discográficamente hablando, porque nunca la he soltado. He hecho innumerables conciertos, pero ansiado reencuentro con los medios, pero con algo en mis brazos”.

“Ansiado, esperado, obviamente entusiasmado, todos los calificativos positivos, que pueda tener el lanzamiento de un nuevo disco. En mi caso, estrenado mi veinteavo disco en 38 años de carrera, que es un número increíble, en una industria como la chilena que es un poquito esquiva con lo discográfico.”

“Pienso yo que he sido un incansable guerrero de la música popular y me enorgullece mucho presentarle al público de todas las generaciones un disco tan importante para mí como este”, expresó el artista.

En este nuevo disco, el artista sé inmersa en el mundo del swing. Sobre como ha sido trabajar en este género musical, señaló que swing “no se compra en ninguna parte la verdad, es como cuando dicen ‘alguien tiene ángel’, y dice ¿cómo se hace para tener ángel?, no. El swing es lo mismo, o lo tienes o no lo tienes, el tema es que yo lo tenía muy escondido y tuve que trabajar mucho para encontrarme con el swing, porque se canta de una manera distinta.

“Cuando te metes a cantar ahí, es ‘como me inserto en estas melodías que no solo tienen que sonar distinta, sino que se escuchan distinta y ese fue un trabajo profesionalmente tremendamente desafiante, como muchos músicos yo creo que me van a encontrar la razón entre cantar balada y cantar swing”.

Asimismo agrega: “Hay un trabajo de excelencia, van a ver a un tipo feliz cantando, lo van a escuchar tranquilo, pero van a disfrutar la excelencia de la música orgánica, del instrumento real. Aquí no hay ninguna tecnología que suene con, aquí todo es real, todo es contundente.

“Van a escuchar un disco excepcional, emotivo, que dan ganas de escucharlo, no te saltas un track. Que ganas de ver este disco en un concierto”.

Revisa el registro a continuación