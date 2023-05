HBO Max nos anunció que prontamente va a llamarse solamente Max. La plataforma que actualmente nos presenta gran contenido en series se ha vuelto popular entre la audiencia.

Con el anuncio de una nueva temporada de “The Last of Us“ y además de agregar constantemente nuevas películas a su catálogo, la plataforma continúa creciendo con nuevo contenido y más estrenos.

Película de acción y suspenso

A pesar de lo que podamos creer, actualmente la película que la rompe en la plataforma es “Megalodón”, estrenada originalmente en 2018, la cinta es una de las más populares de HBO Max en estos momentos.

Protagonizada por Jason Statham y dirigida por Jon Turteltaub la historia nos muestra como el conocido tiburón prehistórico de 25 metros de longitud. Es en esta misma dónde vemos comoamenaza a los tripulantes de un submarino hundido en la fosa más profunda del Océano Pacífico.

A pesar de que no fue del gusto de los fanáticos del cine gore, la cinta fue un éxito en taquilla, logrando recaudar mundialmente más de $500 millones de dólares lo que derivó a que se confirmará una secuela.

“Megalodon 2” llegará a los cines en agosto de 2023 y promete darnos más de lo que no vimos en la primera película, lo que tiene a los fanáticos del gore con esperanzas de que se cumplan las promesas.

Esta vez la película estará dirigida por Ben Wheatle, mientras que Dean Georgaris y Jon Hoeber repetirán sus roles de guionistas a los que se les suma Erich Hoeber.

La película estará protagonizada nuevamente por Jason Statham como Jonas Taylor y se le sumaran Sienna Guillory, Cliff Curtis, Skyler Samuels, Sergio Peris-Mencheta, Page Kennedy y Wu Jing.

De momento mientras esperamos la llegada a los cines de la secuela puedes ver “Megalodón” en HBO Max donde claramente sigue marcando tendencia en lo más visto del sitio.