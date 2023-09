Un intenso fin de semana se vivió en el reality Gran Hermano, luego de la fuerte pelea entre Francisca y Constanza, entre Fran y Pincoya y entre Cony y Rai. El distanciamiento entre los integrantes de la casa ha ido creciendo y al parecer el amor que había nacido entre Rai y Coni desapareció luego de los malos tratos por parte de la bailarina.

Durante el domingo de eliminación finalmente se conoció que por decisión del público Francisca Maira era la nueva eliminada de Gran Hermano y en el capítulo del día lunes se presentó en el estudio y vivió un lindo reencuentro con sus ex compañeros, familiares y amigos.

¿Para quienes fueron los votos de la espontánea de Cony?

En el capítulo de anoche se pudo ver las reacciones de los participantes de Gran Hermano luego de la salida de Fran, donde nuevamente Coni y Rai discutieron porque Maira le dijo que lo esperaba en su departamento.

Pero eso no fue todo ya que Constanza realizó la nominación espontánea y finalmente votó por Jorge (3 votos) y Mónica (2 votos). Sus razones fueron porque Jorge “ha manifestado varias veces que cumplió un tiempo acá, qué él quiere irse y creo que ha sido un poco injusto porque simplemente él critica cuando no es a una persona que estima y no creo que eso sea consecuente” confesó Coni.

Mientras que la explicación por el votó de Moni fue la siguiente: “los otros dos puntos me duelen bastante, debido incluso al último episodio que ha sucedido pero no quedan muchas opciones y votó a la Moni simplemente por estrategia y creo que puede ser salvada”

También señaló que “La quiero mucho, la adoro y me apañado mucho ella no me enjuicia a veces tenemos nuestros encontrones pero son netamente de convivencia, tiene un propósito muy lindo acá adentro y mi voto es solo por estrategia” finalizó la bailarina y hasta ahora una de las competidoras más queridas por el público.