Santiago del Moro es el conocido e icónico presentador de Gran Hermano Argentina. El presentador es alabado por los televidentes chilenos del reality show en su versión nacional esto porque se ha visto en varias ocasiones como respeta a la audiencia, no como los animadores del programa en nuestro país.

Y es que ha sido en más de una ocasión que los fanáticos del reality han pedido que se reemplace a Diana y JC como animadores y llegue Santi a realizar su papel debido a su conocimiento del formato de GH.

¿Es otro programa?

Son constantes las veces que se ha destacado que en nuestro país el formato de Gran Hermano no es respetado en el canal de CHV ya que no se apegan a las reglas del programa y tampoco se respeta la transmisión 24/7 que promete el canal.

Las críticas del público llegaron a tal nivel que Santiago del Moro, animador de GH Argentina, tocó el tema durante el podcast “Fuera de Joda” de Telefe junto a ex participantes de la última versión del programa en el país trasandino.

Aquí el animador aprovechó de mencionar detalles sobre GH Chile luego de que se mencionara a nuestro país en la conversación.

“Vos sabes que Gran Hermano Chile vinieron a hablar con nosotros. La conductora vino a hablar con nosotros y bueno fuimos a cenar y que se yo“, explicó Santi.

“Ellos no conocían el fenómeno. Igual esto lo digo con todo respeto creo que ellos están haciendo otro programa. Eh está mucho más picante la casa, han elegido ir por ahí y bueno igual es un éxito el programa, le va muy bien. No es el éxito de acá, en cuanto a números“, agregó.

“Es otro programa, igual le va muy bien y para Chile es como una primera vez que ellos viven Gran Hermano están como encontrandole la vuelta y conociendo más el formato pero la verdad que les va excelente, pero es otra cosa“, destacó.

“Obviamente que ellos conocen a la gente que se dirigen, conocen el público al que se dirigen, nosotros no. Las cosas que he visto me gustan es un programa que está muy bien hecho“, finalizó.

Puedes revisar el momento completo a continuación: