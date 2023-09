"No me lo merezco": La respuesta de Raimundo ante el mal trato de Cony en Gran Hermano

Un fin de semana bastante intenso se vivió en el reality de Gran Hermano, luego de varias horas del corte de transmisión en Pluto TV en el capítulo de anoche los animadores comentaron que el corte corte continuo fue por las fuertes peleas que tuvieron un alto contenido de agresiones verbales por lo que tuvieron que editar todo el material para resguardar el vocabulario.

Luego de mostrar todas las peleas dónde Raimundo, Constanza, Francisca y Pincoya fueron los protagonistas, se conoció al primer salvado durante la gala de eliminación y precisamente fue Rai, antes de terminar el capítulo se vio que la última eliminada fue Francisca, quién abandonó la casa de una manera épica solo en ropa interior.

¿Cuál fue la respuesta de Rai ante el mal trato de Cony?

Tras la fiesta del día viernes el ambiente en la casa de Gran Hermano se pusó muy intenso luego de que Raimundo hablará con Fran y Cony se enojará con él por la larga conversación, luego de eso Cony encaró a la última eliminada del reality y el ambiente se prendió involucrando a todos los participantes de la casa más famosa del mundo.

Al otro día se esperaba que los ánimos se calmaran luego de que Gran Hermano les llamará nuevamente la atención por las peleas y el vocabulario, pero inmediatamente Fran y Pincoya se enfrentaron incluso la oriunda de Chiloé quería golpear a Fran, por lo que Cony y Michelson la separaron. En ese momento Rai no se metió a separarlas por lo que Capelli se enojó aún más con él.

“No hagai la wea que no te gusta que te hagan” eso le dijó Rai a Cony luego de los malos tratos que sufrió luego de la fiesta solo por hablar con Fran, Capelli se encontraba enojada porque no separó a Pincoya y a Fran.

Luego Cony entró nuevamente a la casa y le dijó a Rai “si quieres hablar conmigo tranquilo puedes venir para acá”, de inmediato entraron a la pieza y Rai le dice “me tratas de desleal cuando ayer te pusiste hablar a la cámara con la Pincoya, las dos me pusieron la espalda a mí y yo no he hecho ninguna wea”, a lo que Coni le dice “Si has hecho, date cuenta estuviste ahí apoyándola a ella (Fran)”.

Revisa acá el video completo de la discusión entre Cony y Rai: