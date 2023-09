Francisca Maira se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Chile y este lunes estuvo presente en el panel de CHV donde respondió todas las preguntas que se le hicieron sobre su paso por el programa.

Hay que recordar que la participante se fue con un gran show ya que a parte de cruzar la puerta de la casa solo con ropa interior durante sus tres últimos días protagonizó las peleas más fuertes de todo el programa con Cony y Pincoya.

¡Una nueva pelea!

Pero eso no es todo ya que la ex participante también dejó tensa la casa con su despedida y es que un comentario dirigido a Raimundo provocó la ira de Cony nuevamente.

“Nos vemos afuera. Rai te espero en mi departamento“, mencionó con un beso al aire durante la despedida a sus compañeros. Este mensaje terminó de poner más mala cara en Cony quién ya se encontraba enojada luego de todos estos días de pelea en la casa.

Ante esto y mientras Fran se arreglaba en la pieza antes de su despedida Rai se le acercó a Pincoya para felicitarla porque se quedó una semana más en la casa de GH. Aquí la Cony aprovechó de lanzar un comentario sobre la curiosa frase de Francisca.

“Mentiroso, eso te dije“, recalcó Cony.

“Que te puedo decir de eso. La gente si hubiera sido tan mentiroso me hubiera ido“, le mencionó a la bailarina.

“¿Te definí por la gente? Mira tu cara, te cambió toda la actitud. También tu personalidad. Llegaste como un caballero y no lo eres…Eso a ti te causa risa… Por favor. Mira la cara de im…“, agregó.

Ante esto, el agrónomo le mencionó a Cony que no le iba a ganar y que no lo iba a romper, pero eso no fue todo ya que continuaron peleando cuando la bailarina le dijo que era un picota.

“Así son las cosas. Yo no soy picota. No me pico. Porque perdí una mina que no confió en mi. Perdí una mina que pensó que estaba con ella por estrategia. Entonces no perdí nada. Perdí una mina porque pensó que estaba por ella por interés”, mencionó el agrónomo.

Ante esto y mientras Francisca estaba lista para irse la discusión entre ambos siguió con Cony diciéndole hipócrita a Raimundo mientras este mismo le decía a ella que por su culpa se había bajado la transmisión durante el fin de semana.