Gran Hermano es el nuevo reality que llegó a la pantalla tras un largo periodo sin programas de telerrealidad en la televisión chilena, pero además, el espacio cuenta con una particularidad nunca antes vista en Chile: Transmisión las 24 horas del día, para que los televidentes puedan ver que están haciendo los jugadores en vivo, situación que el público e incluso una de las panelistas del espacio aseguran no se está cumpliendo.

Francisca García-Huidobro se refirió a las críticas de los televidentes luego de que durante el sábado las transmisiones en Pluto TV, streaming que emite el reality, estuviera cortado durante gran parte del día, sin mostrar lo que ocurría en la famosa casa, en donde muchos aseguran, tiene su origen en una intensa pelea entre Constanza y Francisca.

A través de su Instagram, Fran señaló: “Pasaba por aquí a agradecer profundamente a quien haya resucitado Pluto TV, porque ayer efectivamente estuvo muerto. Lo puse en Instagram anoche, ¿estaba molesta igual que ustedes? sí. ¿Puedo hacer algo? No. Excepto estar molesta igual que ustedes”.

Igualmente, se refirió a la supuesta pelea entre las jugadoras. “No he visto interacción entre Coni y Fran que entiendo ayer hubo una pelea bastante fuerte entre ellas y por lo que ustedes me han contado, esto generó que no hubiera la clásica comida de los nominados“.

Pelea entre Coni y Francisca

La jornada del sábado los cibernautas empezaron a especular sobre una fuerte discusión entre Coni y Fran, luego de que un registro comenzó a circular en donde se ve a Hans afeitándose, pero de fondo se escuchan voces que discuten y se pueden distinguir alguna de las frases que dijeron.

“Tus amigos no te creen. Nadie te cree”, le señala la bailarina, mientras Fran responde: “Ayer armaste un problema, cuando nadie habló mal de ti. Nadie ha hablado de ti”.

Revisa el registro a continuación