Una semana llena de discusiones, quiebres y sorpresas se vivió en Gran Hermano, en donde tras la llegada de los nuevos participantes, Ignacia Michelson, Federico Farrell y Skarlette Gáez, nuevos conflictos se gestaron dentro del encierro.

Michelson, conocida ex chica reality, llegó con todo y no dejó títere sin cabeza. A los pocos segundos de entrar, le pidió a Fran que no la saludara. “Lo único falso que quiero son mis tet**”, para luego repasar a Hans, comparándolo con una planta y señalando: “Si usted quiere hablar, me habla, si usted quiere decirme algo, lo dice”.

Sin embargo, el comentario a Cony fue el que generó mayores reacciones dentro del encierro. “Me dijo: “Tú te diste un beso con Rai, pero si él está coqueteando con la Fran, ¿por qué estás con él? Mejor estar sola. Brillas mejor sola”, señaló la bailarina.

Lo que ocasionó la distancia temporal entre Cony y Raimundo, pero como mostró la nueva noche de fiesta en Gran Hermano, ambos ya limaron las asperezas, ya que compartieron un intenso momento mientras bailaban juntos.

Revisa el registro a continuación

¿Qué pasó entre Cony y Raimundo?

El comentario de Michelson a Cony generó que la joven comenzará a dudar de Raimundo, con quien se besaron en una oportunidad y son muy cercanos dentro del encierro. “Pasó una hue*, pero ya no quiero nada. Fui super claro“, le respondió el ingeniero agrónomo.

“La Fran me decía: “Regaloneemos un ratito”, no sé qué, y ella se venía a meter para acá, y eso fue, pero más allá de eso nunca fue“, le comentó, aclarando que no era cierto lo que había dicho la nueva participante.

“Yo te he visto. No necesito que me cuentes algo que yo he visto y da lo mismo, a mí no me interesa, pero yo soy una mujer seria, a mí no me interesa que aquí pase algo, solo que para mí es o no es”, puntualizó Constanza en aquella ocasión, para luego agregar: “No me gusta que anden coqueteando frente a mí, porque yo no me merezco esa hue*”.

Revisa el momento a continuación