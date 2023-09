El reality de Gran Hermano vivió un fin de semana bastante intenso, marcado por fuertes peleas entre los participantes que contenían un alto grado de agresiones verbales. Esta situación llevó a un corte de transmisión en Pluto TV durante el capítulo de anoche. Por ese lado, los animadores del programa explicaron que el corte continuo se debió a estas peleas intensas y al lenguaje ofensivo.

De ese modo, la madre de Rai, que se encontraba en el estudio señaló que no eran necesarios esos tratos contra su hijo.

Madre de Rai habla sobre discusión entre su hijo y Coni

En una entrevista durante el programa, el animador Julio César Rodríguez preguntó a la madre del participante Raimundo si su hijo siempre había sido tan paciente. La madre respondió diciendo “Bueno, lamentable”, indicando que no siempre había sido así. Además, calificó la pelea como “un poco innecesaria”, sugiriendo que consideraba que la discusión no tenía razón de ser.

La madre de Raimundo elogió a su hijo, describiéndolo como “súper caballero” y “súper paciente”. Expresó su deseo de que saliera de la situación conflictiva que se había generado, que ella consideraba innecesaria. Según su punto de vista, las cosas se habían mezclado y malentendido, ya que su hijo no había proporcionado detalles sobre su relación con Fran antes de entrar en el reality, lo que provocó la desconfianza de Coni, la bailarina.

Katherine, además, describió a su hijo como un tipo calmado, virtudes que ha mostrado para afrontar este conflicto. Eso sí, “en sus relaciones privadas, con algunas pinches y pololas que ha tenido, no sé… porque no he estado ahí”, precisó

“Pero, por lo que veo, a él le gusta conversar, aclarar las cosas”, cerró a modo de conclusión