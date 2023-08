Florence Pugh actualmente se encuentra en las carteleras de los cines gracias a su papel de Jean Tatlock en Oppenheimer, la película sobre J. Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica.

Si bien su participación en la película ha sido secundaria, su actuación en la cinta si ha si ha sido destacada por la crítica.

Podría ser Rapunzel

Hace un tiempo nos enteramos que Disney se encuentra trabajando en un remake al live action de Enredados, la película animada sobre la historia de Rapunzel. Esto no nos tomó por sorpresa ya que hace un tiempo que disney viene desarrollando live actions de sus princesas.

Teniendo conocimiento de esto los fanáticos de la cinta y de la actriz Florence Pugh acudieron a las redes sociales y mencionaron que la actriz sería ideal para interpretar el papel de Rapunzel en la película.

Ahora, según el reconocido insider My Time To Shine Hello, el estudio de Disney también estarían considerando contratar a Pugh para interpretar a la princesa de cabello largo y rubio que vive en una torre.

Este remake actualmente estaría en sus primeras etapas de desarrollo por lo tanto todo podría cambiar de aquí a los próximos meses u años.

Hay que recordar que Florence ya ha trabajado con anterioridad con Disney ya que trabajó en Black Widow y Hawkeye de Marvel Studios como Yelena Belova, la hermana de Natasha Romanov y la que tomará el nuevo papel de Black Widow luego de la muerte de Natasha en Avengers: Endgame. Además, ya sabemos que la actriz tendrá una participación con este papel en Thunderbolts.

Asimismo la actriz ha participado de películas como Midsommar: El Terror No Espera La Noche de Ari Aster y Luchando con mi Familia. Aunque su salto a la fama se dió con Lady Macbeth en 2016.

Pero uno de sus papeles que más destaca hasta el momento es el de Amy March en Mujercitas, la película dirigida por Greta Gerwig en 2019, misma directora que actualmente se encuentra rompiéndola con Barbie The Movie en los cines.