Félix Soumastre es un conocido chico reality que participó en las dos temporadas de Amor Ciego. Gracias a esto el también DJ se hizo bastante conocido para los chilenos y es que en ambas temporadas fue considerado el villano por los televidentes.

Luego de mantener una vida tranquila, un poco lejos de la farándula chilena, una vez más el ex chico reality vuelve a hacer noticia y no precisamente por cosas buenas.

Y es que se sabe que el ex participante de Amor Ciego no goza de mucha paciencia y es bastante temperamental. Por esto el que él también periodista haya protagonizado una riña no es para nada nuevo.

Según detallan diversos medios de comunicación el ex chico reality se habría enfrascado en una riña y ahora deberá enfrentar a la justicia.

Formalizado por agresión

Según recoge CHV, Félix Soumastre será formalizado este día miércoles 27 de diciembre por una supuesta agresión a un gasfiter. Esto habría sucedido la tarde del día 26 de diciembre en la comuna de Ñuñoa en la Región Metropolitana y habría ocurrido en las afueras de un edificio.

Y es que elconflicto se habría dado por una discusión por un estacionamiento. Esto porque un gasfiter habría llegado al edificio y habría solicitado usar un estacionamiento de visitas el que no pudo usar debido a falta de cupos y debió estacionarse frente al lugar.

Posteriormente, Soumastre habría llegado al lugar y exigido mover el auto para así hacerle un espacio a él para estacionar. Esto habría provocado una discusión entre ambos y que intercambiaran acaloradas palabras lo que terminó en una pelea a golpes entre ambos y que provocó que el ex chico reality rompiera a nariz y un par de lentes a la víctima.

Debido a lo sucedido entre ambos es que personal de Carabineros acudió al lugar y detuvo al ex chico reality y este tuvo que pasar toda la noche en una celda de una comisaría de la comuna. Posteriormente, durante la mañana Soumastre fue trasladado al Centro de Justicia para así ser formalizado por el delito de lesiones efectuadas contra el otro sujeto.

Familia pide justicia

De momento se desconoce qué tan graves son las lesiones de la víctima pero la familia del mismo ya busca que el periodista y DJ pague el tratamiento para el rostro para la víctima.

Y es que fue la misma familia la que incluso posteo el video de lo ocurrido en las redes sociales para que así el hecho no quedara impune según detalló la periodista Daniela Muñoz en el matinal Contigo en la Mañana este día miércoles.