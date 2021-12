El antiguo participante de Amor Ciego Félix Soumastre salió en defensa del ex participante de El Discípulo del Chef (Chilevisión) y próximo rostro de Aquí se Baila (Canal 13), Iván Cabrera, tras las acusaciones de abusos sexuales y psicológicos que hizo su ex pareja, Antonella Muñoz, en su contra.

La joven se contactó desde Argentina con la periodista Cecilia Gutiérrez para una transmisión en vivo en Instagram, donde expuso las situaciones que tuvo que atravesar con Iván, al punto de describirlo como "un psicópata".

En uno de los pasajes más críticos de la conversación, Muñoz sostuvo que Cabrera "me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó. Al otro día me decía 'te violé porque eres mi put*, te amo porque eres mi put*, siempre vas a estar conmigo', y me pegaba".

El asunto no paró ahí, porque incluso a pesar de que ya no estaban juntos e Iván mantenía una relación con Caldirola, este le envió videos a Antonella que lo mostraban manteniendo relaciones sexuales con Gala.

Félix Soumastre: ¿Qué dijo el chico reality sobre las acusaciones contra Iván Cabrera?

Desde su trinchera en Twitter, Félix Soumastre cuestionó el relato de Antonella Muñoz, principalmente por un episodio en que ella confesó que ingirió intencionalmente un medicamento para provocarse malestares y así recuperar la preocupación de Cabrera, luego de que habían terminado.

Antonella sostuvo que "quería recuperarlo a toda costa. Un día agarré una botella de tramadol, pensando que ilusamente iba a recuperar su amor. Me tomé todas las pastillas que encontré, y quedé inconsciente todo el fin de semana".

"Prendí el lunes el teléfono y no encontré ni siquiera una llamada de Iván Cabrera, no le importó si estaba bien, me dejó sola, se olvidó de su polola que estuvo con él en los peores momentos", lamentó.

Es ante esto y considerando las acusaciones que pesan ahora contra Cabrera que Soumastre primero comentó que "Iván Cabrera debería decir que fueron comentarios machistas".

Y luego también escribió en Twitter: "Conozco a Iván Cabrera y a su familia hace más de 15 años y quieren que le crea a priori a una persona capaz de esto????".

"Exijo el beneficio de la duda", sentenció lapidario.

Luego de sus comentarios, Soumastre prácticamente vivió una resurrección de su vida pública, al convertirse en blanco de cientos de críticas que recibió a modo de respuesta a sus tuits.