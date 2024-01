Una de las cosas que más se mueren por ver los fanáticos de Tierra Brava es la pelea entre Angélica Sepúlveda y Fran Undurraga. Y es que fue durante el mes de noviembre que la chica reality informó en sus redes sociales su salida del reality debido a una fuerte pelea dentro de la casa hacienda. Esto justo unos días antes de que viéramos su llegada a la casa ubicada en Perú.

De eso ya han pasado dos meses y los televidentes aún están esperando ver el momento en pantalla. Y es que con la edición del programa se ve que hay un desfase de un mes de lo que sucedió en tiempo real con lo que se ve en pantalla.

Y es que hay que recordar que el reality ya finalizó sus grabaciones y ahora solo estamos viendo la edición del programa en el canal.

¿Cuándo se transmite la pelea entre Fran y Angélica?

Angélica Sepúlveda ha estado constantemente actualizando a sus seguidores de Instagram luego de su salida del reality. Aquí ha comentado el reality y todo lo que pasó con Francisca Undurraga dentro de la casa.

Y es que la pelea entre ambas, y un supuesto maltrato animal, habrían desencadenado la salida de la participante del reality show. Y es que según reveló Angélica hace un tiempo Fran Undurraga le lanzó una pala con abono a la cara, lo que dejó a la Fierecilla con asistencia psicológica.

Ahora la participante mediante una historia en su cuenta de Instagram reveló que prontamente deberíamos ver a su salida del programa.

“Domingo o lunes debería aparecer en pantalla mi salida de hace dos meses (no renuncia), estaré muy atenta respecto de varios temas que se suscitaron ese día en contra de mi persona: hostigamiento de un participante extranjero, maltrato animal, violencia de género, discriminación y más (por el “señor comediante”)“, comenzó a explicar en su publicación.

Asimismo también agregó que una de sus compañeras la agredió, que no la dejaron usar su teléfono, que no tuvo contención emocional y que incluso hay un video de como la vaca se abalanza al bebedero de agua debido a la sed y que además no la dejaron explicar en cámara el motivo de su salida.

“Aquí dejemos el victimismo de lado, es hora de mostrar lo que realmente ocurrió en un lugar donde me encontraba trabajando”, finalizó.

Puedes revisar la publicación completa de la participante a continuación:

¿Por qué se dio la pelea?

En conversación con Zona de Estrellas, Angélica detalló que la pelea se dio debido a que todo habría ocurrido debido a que Fran Undurraga se habría negado a realizar las labores de limpieza que debían hacer que eran asignadas por el capataz.

“Le mostré lo sucio que estaba el burro, que era responsabilidad de ella limpiar y cambiar el agua, porque estaba sucia. Se sintió tan desenmascarada frente a las cámaras que en todo momento grababan que fue a la pesebrera del animal y me gritó: ‘la voy a limpiar para que te calles’”.

Aquí Angélica contó que le dijo unas cuantas cosas más las que hicieron enojar a la comunicadora lo que provocó que Francisca tomará una pala, la llenara de excremento y se la lanzará directamente a la cara.