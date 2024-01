Ya tenemos definidos a los nominados de la semana en Tierra Brava. Y es que de forma excepcional tenemos a cuatro nominados esta semana debido a que Junior Playboy recibió una sanción por malos tratos a Miguelito durante una pelea.

Con estos nominados ya sabemos quién podría ser el eliminado de esta semana. Y es que Arturo Longton debería dejar la casa hacienda luego de perder la competencia de eliminación de esta semana.

Arturo finalmente fue nominado debido a que fue el que recibió más votos durante la nominación de este domingo. Y es que sus compañeros finalmente lo votaron dejándolo nominado.

Finalmente Arturo se enfrenta a una eliminación luego de haber sufrido una lesión por una dura caída que sufrió en la última competencia por equipos en el reality.

Tuvieron tenso cara a cara

Fue durante este último cara a cara entre los participantes de los nuevos equipos Linterna Verde y Espartanos es que vimos como Fabio y Angélica tuvieron un tenso cruce de palabras.

Y es que el capitán de los Espartanos finalmente decidió darle su voto a Angélica Sepúlveda esto porque en ocasiones anteriores la participante había dicho que quería competir en una eliminación.

Para nominarla el capitán decidió jugarle una pequeña broma a Arturo y es que primero lo llamó a él para luego decirle que todo era una broma y llamar a Angélica en su lugar.

Aquí Fabio aprovechó de destacar a Angélica que la nominación no era nada personal y que pensó que se iban a llevar mal dentro de la casa pero fue todo lo contrario.

“Me has dicho muchas veces que quieres sacar a todo mundo de aquí del programa que nos vas a eliminar, primero a mi. Así que como quieres eliminarnos a todos y te veo con muchas ganas y dices que te encanta la competencia te estoy nominado deberías estar feliz, son cosas que salen de tu boca“, mencionó Fabio al nominar a Angélica.

“Yo si quiero ir a competir y me encantaría ir a competir contigo. Entonces cuando tu estés nominado yo… chiquillos cuando él esté nominado, a todos les pido por favor que me nominen“, le respondió Angélica.

Bajarse de la nube

Posteriormente las cosas comenzaron a subir entre los dos participantes y Angélica le destacó que se “bajara de la nube” luego de que Fabio le mencionara que le estaba haciendo un favor por votarla para la eliminación.

Las cosas escalaron aún más e incluso Angélica le dijo estrellita a Fabio por hacerse tan importante al darle un voto para la nominación. Incluso la participante llamó a sus compañeros a cambiar sus votos y votar por ella para que así estuviera presente entre los nominados de la semana.

“Chiquillos los que faltan pueden cambiar su voto y nominarme. De verdad se los digo… No no no, conmigo nada, ya ya ya. Patético. Le encanta ser estrella“, destacó Angélica antes de ir a sentarse.

Finalmente Fabio se molestó y cerró con un “Apareció la Chucky“, algo que molestó aún más a la Fierecilla quién le mencionó que era una bajeza salir con eso.

Puedes revisar el momento a continuación: