Angélica Sepúlveda fue una de las grandes promesas con su ingreso a Tierra Brava. Y es que la Fierecilla de Yungay anunció hace un par de días que renunció al reality del 13 y acusó discriminación, maltrato y demás dentro de la casona de Perú.

Esta renuncia habría sido también por una agresión física de parte de Fran Undurraga quién le lanzó bosta con una pala a la cara en una discusión entre ambas. Gracias a esto y además la sanción que dio Canal 13 para la participante, la Fierecilla decidió renunciar de la competencia.

Por esta misma razón la ahora ex participante decidió tomarse sus redes sociales y reveló información sobre lo que vivió dentro del programa y además agradeció a sus fanáticos por apoyarla en su reciente ingreso al reality.

Y es que hay que recordar que Angélica Sepúlveda ingresó recientemente al reality en las pantallas, esto por el desfase que existe entre el programa y lo que está pasando realmente en Perú.

Pelea por maltrato animal

La Fierecilla de Yungay ha estado actualizando a sus seguidores de lo que pasó en Tierra Brava e incluso realizó un live en sus redes sociales comentando aún más sobre su participación.

Asimismo, Angélica conversó en exclusiva con Zona de Estrellas en dónde se confirmó que todo comenzó con la disputa con Fran Undurraga y la acusó de maltrato animal y es que indicó que la participante que recién fue anunciada no cumplió con sus tareas dentro de la casona.

“Yo la enfrenté, se excusó que no repararía el problema, se fue a tomar sol sin importarle que la vaca no tuviera un poco de agua y otras cosas más que le correspondían a ella hacer“, relató.

La misma Angélica reveló que Fran se habría excusado de hacer la tarea asignada debido a que no podía hacer el trabajo porque era mucho peso para ella. Con esto Sepúlveda relató que “le mostré lo sucio que estaba el burro, que era responsabilidad de ella limpiar y cambiar el agua, porque estaba sucia“.

En esta misma línea agregó “se sintió tan desenmascarada frente a las cámaras, que en todo momento grababan que fue a la pesebrera del animal y me gritó ‘la voy a limpiar para que te calles'”.

“Ahí le dije unas cuantas verdades, tomó una horqueta de fierro, la llenó de excremento animal y me lo tiró con fuerza y con intención de agredir a la cara. Gracias a Dios no se le soltó la horqueta o me rompe la cabeza“, relató.

Acciones legales incluidas

Ante el problema con Fran Undurraga la Fierecilla admitió que no reaccionó para no ser expulsada del reality. Y es que en este momento en que relató que “Grité de rabia y pedí que la sacaran porque había cometido agresión física contra mi. Yo no la toque, ni empujé“.

Ante esto Sepúlveda destacó que su plan inicial era volver al encierro una vez que Undurraga estuviera fuera del programa sin entablar acciones legales y todo esto cambió luego de la reacción del canal ante su renuncia y además problemas de salud que no fueron tratados del todo por la producción del canal.

“Mi idea era volver al reality cuando ella saliera y no entablar acciones legales, pero me molestó la reacción del canal, sobre todo el comunicado donde me culpan de retirarme y renunciar”, explicó.

“Son muchas cosas las que aguanté y vi por salvar mi trabajo. Ellos no quisieron arreglar esto, así que la próxima semana mi abogado interpondrá lo que corresponde y yo podré hablar”, agregó.