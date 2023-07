Oppenheimer es la nueva película escrita y dirigida por Christopher Nolan que se estrenará en cines. Con Cillian Murphy como protagonista la cinta nos mostrará la historia de J. Robert Oppenheimer, el físico al que se atribuye ser el “padre de la bomba atómica”.

La cinta está basada en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer“ de Kai Bird y Martin J. Sherwin y está pronta a llegar a los cines del mundo.

¿Cuándo se estrena?

Oppenheimer de Christopher Nolan se estrena en los cines de Chile y Latinoamérica el próximo jueves 20 de julio, La cinta llega a las salas de los cines mundiales el mismo día del debut de Barbie The Movie y ambos directores y protagonistas se han apoyado mutuamente con sus respectivos estreno.

La cinta tendrá su estreno mundial un día después el 21 de julio y ya se plantea como uno de los grandes estrenos del año.

La cinta a parte de contar con la participación de Cillian Murphy también tendrá en su reparto a Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Jack Quaid, Gary Oldman, Rami Malek, Josh Harnett, Dane DeHann, Jason Clarke, Alden Ehrenreich y Michael Angarano, entre otros más.

Oppenheimer tendrá una duración de 3 horas y se convertirá, en su estreno, en la cinta más larga del cineasta superando a Interstellar de 169 minutos y The Dark Knight Rises de 165 minutos.

¿Cuál es su sinopsis oficial?

Según lo revelado, la sinopsis oficial de Oppenheimer es la siguiente:

“El físico J Robert Oppenheimer trabaja con un equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan, que condujo al desarrollo de la bomba atómica“.

Recuerda que puedes ver Oppenheimer en los cines a partir del próximo jueves 20 de julio y también revisa el tráiler de la cinta de Nolan a continuación: