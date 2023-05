Inspirada en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin, Christopher Nolan nos presenta “Oppenheimer” una película protagonizada por Cillian Murphy en el papel del científico desarrollados de la bomba atómica.

La película se estrenará el próximo 21 de julio en los cines de Estados Unidos y llegará a Chile un día antes, el jueves 20 de julio, mismo día que se estrenará Barbie The Movie.

Presenta nuevo tráiler

Para prepararnos para el estreno de la película en los cines, Universal Pictures presentó un nuevo trailer de Oppenheimer, el que puedes revisar a continuación:

En este nuevo tráiler podemos ver más del camino de Oppenheimer en búsqueda de los destacados científicos para trabajar en el proyecto de la creación de la bomba atómica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Con este nuevo avance vimos a Emily Blunt, quién interpretará a Katherine “Kitty” Oppenheimer, además de Matt Damon, Robert Downey Jr y Florence Pugh.

Hay que recordar que el reparto de la película también está conformado por Jack Quaid, Gary Oldman, Rami Malek, Josh Harnett, Dane DeHann, Jason Clarke, Alden Ehrenreich y Michael Angarano, entre otros más.

¿Cuánto dura la película?

Según lo informado por Matt Damon en la premiere de “Air”, la película "Oppenheimer" tendría una duración aproximada de casi 3 horas, lo que convertiría a la cinta en la película más larga del director Christopher Nolan, superando así a sus cintas “Interstellar” y “The Dark Knight Rises”.

Hay que recordar que estás películas que tienen una duración de 169 minutos y 165 minutos respectivamente.