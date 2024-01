¿Cuándo sale The Marvels? Disney Plus confirma fecha para el estreno online

The Marvels llegó a los cines el pasado mes de noviembre de 2023. Luego de bastantes meses de su paso por las salas de los cines el pasado 16 de enero la cinta llegó a diversos sitios de streaming.

La cinta se ha mantenido en los sitios de streaming en modo de venta y alquiler para aquellos que quieran revivir su estreno en los cines tras una espera de tres meses desde su estreno en los cines del mundo.

Y es que si bien la cinta no fue uno de los grandes estrenos del estudio de Marvel del año si logró ser una de las destacables del UCM con su humor y además su tan buen equipo de superheroínas.

Ahora, después de tener su paso por la venta y alquiler lacinta finalmente llegará a la plataforma de Disney+.

¿Cuándo se estrena en Disney+ The Marvels?

Luego de un largo tiempo de espera Disney+ confirmó la fecha de estreno de The Marvels en el sitio de streaming. Y es que la secuela de Capitana Marvel finalmente llegará a la plataforma el próximo 7 de febrero.

A partir de esa fecha podrás disfrutar de la película en la plataforma de Disney+en todos los idiomas y subtítulos disponibles en el sitio del ratón.

Finalmente la cinta llega 90 días después de su estreno en cines. Y es que el plazo para estrenar una cinta en la plataforma es de 90 días después de su estreno, algo que Disney cumple a cabalidad con todos sus estrenos.

Finalmente por fin podremos ver en la comodidad del hogar al trío conformado por Carol Danvers, Kamala Khan y Monica Rambeau en la secuela de la Capitana.

¿De qué trata The Marvels?

Si no has tenido la oportunidad de ver The Marvels te comentamos un poco de qué trata la película que reúne a tres superheroínas en un mismo lugar.

Y es que The Marvels funciona como una secuela de Captain Marvel y nos trae nuevamente a Carol Danvers como la Capitana y también a Monica Rambeau en su versión adulta. Sumado a ellas dos también nos vuelve a presentar a Kamala Khan, personaje que fue introducido al Universo Cinematográfico de Marvel en su propia serie Ms Marvel.

Estas tres superheroínas tendrán que aprender a trabajar juntas luego de que sus poderes se vean conectados debido a ciertas circunstancias que tienen que ver con el brazalete de Kamala y la temida villana Dar-Benn.

Diversas aventuras llevan a estas tres mujeres a recorrer diversos puntos de la galaxia en divertidas misiones que las harán conectarse como un gran equipo.

Puedes revisar el tráiler de The Marvels a continuación: