¿Se acerca a Disney Plus? Cuándo se estrena The Marvels en streaming

Una de las pocas películas que estrenó Marvel Studios en los cines durante el 2023 fue The Marvels. Y es que la cinta que nos presentó a Karol Danvers, Kamala Khan y Mónica Rambeau como un equipo trajo un toque de humor y acción al Universo Cinematográfico de Marvel y además nos da indicios de lo que podría pasar en el futuro en el MCU.

La película finalmente llegó a los cines de Latinoamérica el pasado 9 de noviembre y tuvo su paso por las salas de los cines del mundo durante ese mes. Finalmente ahora muchos se preguntan cuándo llegará a las pantallas de Disney+ y se sumará al catálogo de la plataforma de forma definitiva.

¿Cuándo se estrena The Marvels en streaming?

Aún no hay fecha de estreno de The Marvels en Disney+ pero se sabe que la cinta se estrenará en digital el próximo 16 de enero de este 2024. Esto significa que The Marvels tendrá su paso por compra y alquiler en diversas plataformas.

Posteriormente de su paso por las plataformas digitales, la cinta debería llegar como estreno a Disney+.

Y es que en un principio se pensó que la cinta llegaría a Disney+ el próximo 16 de enero y bastantes medios de comunicación confirmaron esta noticia que es absolutamente falsa y es que el sitio de Disney no ha confirmado aún una fecha de estreno para la película en el streaming.

Hay que recordar que las películas de Marvel Studios se demoran aproximadamente 90 días en llegar a estrenarse a la plataforma de streaming de la compañía.

Considerando que The Marvels se estrenó en Noviembre en los cines prontamente Disney+ debería de informar una fecha de estreno en el sitio ya sea en el mes de enero o incluso febrero de este 2024.

De momento solo nos queda esperar que la plataforma nos confirme una fecha y revele más información acerca de la secuela de The Marvels.

¿De qué trata The Marvels?

Por si no has visto The Marvels te comentamos que es la secuela de Captain Marvel. Y es que la cinta nuevamente nos trae a la Capitana como protagonista pero compartiendo protagonismo con Kamala Khan y Mónica Rambeau.

Hay que recordar que Mónica apareció como una niña pequeña en la primera película y posteriormente apareció nuevamente en Wandavision y Kamala fue presentada en su propia serie.

La película nos presenta a estas tres personajes aprendiendo a trabajar juntas como un equipo luego de que sus poderes se vieran combinados luego de que una temida villana decida poner en peligro a la galaxia y por tanto a la Tierra y a todos los humanos.

De igual forma puedes revisar el tráiler de la película a continuación: