La nueva entrega de la saga de Rápido y Furioso, Fast X, llegó hace pocas semanas a la gran pantalla, con una historia que trae de regreso a Vin Diesel y compañía, luchando nuevamente contra poderosos enemigos.

La película se convirtió en uno de los estrenos más exitosos del año y, por lo mismo, muchos se preguntan cuándo se estrenará la segunda parte.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de Fast X?

La revelación de la fecha en que la nueva parte de la saga de Rápido y Furioso llegará a los cines fue revelada por la estrella de la franquicia, Vin Diesel, quien señaló que la undécima película de la serie, Fast X Part 2, no está tan lejos de llegar a la gran pantalla.

El 4 de abril de 2025 arribará la continuación de la cinta, anunció Diesel, acompañado de una foto junto a su coprotagonista Jason Momoa.

“El 4 de abril de 2025… está a menos de 22 meses. Me encanta lo expresivos y colaborativos que se sienten todos los actores de nuestra franquicia al entrar en World’s Saga”, escribió para luego agregar: “Jason quería probar algo totalmente único y especial y terminó creando una escena robando personajes que el mundo no olvidará”.

“Gracias a todos por presentarse como siempre lo hacen… 7 mil millones no significan nada si no representan el verdadero sentimiento de familia y lealtad. La segunda parte va a ser un esfuerzo de nuestra familia y estudio Fast como nunca lo has visto”, expresó.

Asimismo, el coprotagonista de Fast & Furious de Diesel, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, confirmó recientemente su sorpresivo regreso a la franquicia.

En Instagram, reveló que volverá a interpretar su papel de Luke Hobbs en su propia película derivada en solitario que “servirá como un capítulo nuevo y fresco y se preparará para Fast X: Part II”.