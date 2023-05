Muchos fanáticos de Rápidos y Furiosos han estado esperando el día de ver Fast X, la décima entrega de la saga que trae de regreso su clásico elenco y más personajes, como también, sorpresas que prometen asombrar a la audiencia. A solo días de su estreno, te contamos en cuáles streaming puedes ver toda la saga online.

¿Dónde ver toda la saga de Rápidos y Furiosos 10?

Las plataformas streaming son las siguientes:

• Rápido y furioso 1: Star plus

• Rápido y furioso 2: Star plus

• Rápido y furioso Reto Tokio: Star plus

• Rápido y furioso 4: Star plus

• Rápido y furioso 5: HBO Max

• Rápido y furioso 6: Star plus

• Rápido y furioso 7: arriendo en Apple TV y Google Play

• Rápido y furioso 8: arriendo en Apple TV y Google Play

• Rápido y furioso 9: Star plus

¿Cuál es la sinopsis de Rápidos y Furiosos 10?

La sinopsis de “Rápidos y furiosos 10″, señala que, “comienza el final del camino. ‘Fast X’, la décima película de ‘Fast & Furious Saga’, presenta los capítulos finales de una de las franquicias mundiales más famosas y populares del cine, ahora en su tercera década y aún con el mismo elenco y personajes principales que cuando comenzó. A lo largo de muchas misiones y contra viento y marea imposibles, Dom Toretto y su familia han sido más astutos, más nerviosos y más rápidos que todos los enemigos en su camino.

Ahora, se enfrentan al oponente más letal al que se han enfrentado jamás: una amenaza aterradora que surge de las sombras del pasado y que está alimentada por una venganza sangrienta y que está decidida a destrozar a esta familia y destruir todo, y a todos, a los que Dom ama, para siempre. .

En ‘Fast Five’ de 2011, Dom y su equipo derrotaron al infame narcotraficante brasileño Hernán Reyes y decapitaron su imperio en un puente en Río de Janeiro. Lo que no sabían era que el hijo de Reyes, Dante, fue testigo de todo y pasó los últimos 12 años ideando un plan para hacer que Dom pague el precio más alto”.

¿Cuándo se estrena Rápidos y Furiosos 10?

El día viernes 19 de mayo de 2023.