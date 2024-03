Tierra Brava se encuentra en su recta final, en donde los participantes que siguen en la competencia deberán luchar con todo por seguir en el espacio. Por lo mismo, los televidentes no quieren perderse ningún capítulo y se preguntan cuándo se estrenará el próximo.

El pasado jueves, con motivo de la Semana Santa, no se emitió un nuevo capítulo del reality, sino que se transmitió un programa especial dedicado a la inolvidable actuación de Andrea Bocelli en el Festival de Viña.

¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo de Tierra Brava?

Este domingo 31 de marzo regresará el reality con un nuevo capítulo, en donde se mostrarán dos de los duelos más esperados por los televidentes: Chama vs. Gabrielli y Luis vs. Daniela Aránguiz.

Revisa el avance a continuación

La última eliminación de Tierra Brava

En una inesperada decisión, Arturo Longton decidió dejarse perder luego de enfrentarse a su pareja, Shirley Arica. Durante el duelo, el ex participante de La Granja tomó ventaja, pero al momento de encender la antorcha decidió esperar a la influencer peruana, para que ella se lleve el triunfo.

“No tengo palabras. Lo quiero mucho, lo voy a extrañar. No estoy contenta porque no me siento ganadora. Le agradezco el gesto, pero no me sorprende porque sé quién es él, el corazón que tiene, lo noble que es”, señaló Shirley muy emocionada.

Mientras que Longton señaló: “Ella tiene muchas más chances de avanzar en el programa que yo, así que ojalá siga hasta la final. Estoy contento, feliz de verdad”.

“Y nunca esperé encontrar a alguien de quien me podía llegar a enamorar, pero uno no manda en el corazón. Voy a tener que enfrentar los daños colaterales, pero hace muchos años quería volar libre, con alas propias”, comentó en su despedida.

Revisa el momento a continuación