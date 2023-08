La convivencia continua en Gran Hermano, mientras algunos grupos se siguen uniendo otros se separan debido a diversos malentendidos, y hoy durante la transmisión de Pluto TV pudimos ver un nuevo cara a cara entre los participantes.

Sin duda, los cara a cara son iniciativas para generar conflictos o decirse las cosas a la cara sin pelos en la lengua, y una participante que dice las cosas tal y como son es Jennifer alías Pincoya que no dudo en comentar lo que ella piensa de algunos participantes del reality de Chilevisión.

¿Con quién fue el intenso cara a cara de Pincoya?

Durante el cara a cara cada participante debe sacar un papel de una caja y elegir a un compañero o compañera, en esta ocasión Rubén eligió a Jennifer, el ex Carabinero le comentó a Pincoya que “una persona esta semana fue ha alegarte, lo manipulaste, fue Lucas a hablar contigo y primera vez que lo veo tan enojado, y no sé qué le hiciste al pobre hombre que le estaba pidiendo perdón a las cámaras y uno con la labia puede dar vuelta a una persona”. De inmediato y sin pelos en la lengua la oriunda de Chiloé respondió “Bueno, lo mismo yo podría decir de ti, te encuentro una persona manipuladora, de que cambias la situación a tu favor para salir favorecido”. Mientras la Pincoya daba su respuesta, Jorge interrumpe a lo que le responde, “cállate Jorge, no seas metete, es mi momento”.

Nuevamente Rubén respondió y dijo “yo siempre lo digo, yo soy unitario veo por mí, no por el resto en estos momentos y si tengo que darte una opinión te la voy a dar desde mi persona y no desde los demás”. Y para finalizar Pincoya dijo “pero acá nadie te cree nada (…) el más manipulador de esta casa eres tú, no soy yo. Sin picarse lulo”.

