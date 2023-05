Luego de meses de la realización del Festival de Viña del Mar, el comediante nacional Bomba Fica comentó la razón de porque no aceptó presentarse en el certamen viñamarino. No sólo él se bajó del festival, cabe recordar que Yerko Puchento (Daniel Alcaíno) a solo días de que iniciara el festival se bajó del evento tras no ser ubicado en el día que a él le acomodaba presentarse.

Por su lado, el humorista que se destaca por utilizar un traje blanco confesó la oferta de la producción del festival asegurando que era baja a comparación con otros artistas que se iban a presentar en la nueva edición del festival de Viña del Mar.

Bombo Fica revela cuánto le pagaron a Karol G en el Festival de Viña

En una reciente entrevista en radio Agricultura el comediante chileno Bomba Fica, entregó detalles del porqué no quiso presentarse en Viña 2023, “No fui por lo que me ofrecieron. Algunos se reían porque me decían tú eres comunista y deberías ir gratis. Esa es la figura que algunos creen, que el comunista tendría que ir a pata pelada, vivir en una mediagua y andar tirando una molotov”, señaló.

Además sostuvo que la situación se complicó corroboró los montos que se les iba a pagar a los artistas internacionales, “a mí me ofrecieron 40 millones y a Karol G le pagaban 800 millones. ¿Por qué yo iba a recibir el 5% de lo que ella cobraba? Eso era lo que tras bambalinas se comentaba”, compartió Bombo Fica.

“Yo creo que por menos, ella no iba a venir. Estamos hablando de una artista que trabaja a un nivel superlativo en Latinoamérica, es otro mercado. Este país paga muy bien a los artistas extranjeros y le paga muy mal a los artistas chilenos”, agregó. Respecto al rating que entregan los humoristas al Festival de Viña del Mar, el comediante señaló lo siguiente “A mí me ofrecieron eso y no lo entendía, si yo iba a marcar el rating. Además yo tengo una trayectoria de 37 años. He demostrado que soy un artista de primer nivel”, concluyó.