La nueva película de Batman llegó a los cines en marzo de 2022. Protagonizada por Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne la cinta causó un gran impacto en los fanáticos del superhéroe de DC Comics.

Debido a esto se anunció que una segunda película continuará la historia de Batman y será dirigida nuevamente por Matt Reeves. Esta nueva parte se comenzaría a rodar durante este año lo que deja su estreno fijado para 2025, aunque cambios en la producción pondrían en duda esta fecha.

Nuevos cambios

Un reporte de World of Reel asegura que las filmaciones para The Batman 2 han sido postergadas hasta el próximo año 2024. Originalmente la cinta comenzaría a grabarse en noviembre de este año en el Reino Unido, pero ahora todo indica que comenzarán en marzo del próximo año.

De momento no hay información oficial sobre este cambio, pero se cree que la medida se deba específicamente a la huelga de guionistas que afecta a Hollywood en estos momentos y que ya ha retrasado la producción de varios shows.

Es importante destacar queaún no se llega a un acuerdo debido a que los estudios se niegan a mejorar las condiciones laborales de sus guionistas, sobretodo en los ingresos que se generan con las plataformas de streaming.

Con un retraso de cuatro meses en su producción no sabemos si es que su estreno para octubre de 2025 se postergará definitivamente o no, ya que desde Warner Bros. Pictures no se ha dado información oficial.

Hay que recordar que la primera parte terminó con The Riddler en la prisión de Arkham y se nos presentó al Joker de Barry Keoghan que se nos mostrará con mayor profundidad en la segunda parte. Asimismo vimos como Colin Farrell tomó el control de la mafia como el Pingüino.