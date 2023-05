Netflix no deja nada al azar, y ya se encuentra preparando una producción cinematográfica que reúne dos populares rostros del universo super héroes. Se trata del Hombre de Acero-Ironman-Robert Downey Jr. junto al destacado del último tiempo, Robert Pattinson, en una nueva cinta que promete ser un éxito del streaming y cautivar con su historia. Conoce de qué se trata a continuación.

¿De qué se tratará la nueva cinta de Robert Downey Jr. y Robert Pattinson?

Una curiosa propuesta que mezcla thriller y comedia, llega a la pantalla de tu hogar. Se trata de la película Average Height, Average Build que agrupa dichos actores como protagonistas de esta historia. De ese mismo modo, Pattinson interpreta a un asesino en serie que decide ingresar a la política, y modificar las leyes de forma más benevolente para su gente. Así mismo, en el reparto de Average Height, Average Build, además de ambos, se encuentran Amy Adams, Forest Whitaker y Danielle Deadwyler.

“Pattinson tomará el papel de un asesino en serie que se une a una lobista (Adams) para cambiar las leyes y que le permitan escapar de sus crímenes de manera más sencilla”, relata la sinopsis oficial. “Downey es un policía retirado que no se rendirá, y el asesino intentará mantenerle alejado de sus propósitos ahora que no cuenta con su pistola. El asesino se convierte en una celebridad, un Mr Smith Goes to Washington con sus verdaderos motivos”.

¿Quién dirigirá la nueva cinta de Robert Downey Jr. y Robert Pattinson?

Nada más ni menos que Adam McKay, quien fue el encargado de también, uno de los últimos éxitos de Netflix como es No mires arriba, y contó con estrellas del calibre de Leonardo DiCaprio o Jennifer Lawrence. Por ese mismo lado, se presume que el film será el segundo mejor estreno de la plataforma en su primer fin de semana de disponibilidad tras Alerta Roja.

¿Cuándo se estrena en Netflix?

La cinta llega al catálogo este año.