No Miren Arriba | La inesperada mención a Chile en la película de Netflix con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Este fin de año Netflix se guardó un estreno de gran nivel y con estrellas mundiales de Hollywood. Este viernes 24 de diciembre fue el estreno de No Miren Arriba (Don´t Look Up), con las actuaciones de un elenco de renombre.

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett y Jonah Hill son parte del elenco del último estreno del streaming y que ya es tendencia en todo el mundo.

Nominada ya a varios premios de los Critics Choice Awards, No Mires Arriba promete ser uno de los grandes estrenos de este año, con la historia de un cometa que viene directo a la Tierra y cómo dos científicos (DiCaprio y Lawrence) intentan advertir al mundo en un contexto bastante tragicómico.

Pero una de las sorpresas para los fanáticos y quienes ya vieron la película, es que se le hace mención directa a Chile en uno de los momentos más importantes de la cinta. Tanto así que convierten al país casi en tema central de la película.

¿Por qué se nombra a Chile en No Mires Arriba?

En un contexto en que el mundo puede acabar, los personajes de Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio se reúnen con la Presidenta de los Estados Unidos (Meryl Streep) y le informan sobre este cometa que se aproxima a la Tierra.

Lo impactante, es que cuando explican el fenómeno, indican que este cometa caerá en las costas de Chile. Kate Dibiasky (Lawrence) es quien menciona a nuestro país y que la zona de impacto es en el Océano Pacífico, a 100 km del oeste de la costa de Chile".

¿Dónde ver Don't Look Up?

La película No Mires Arriba está disponible en Netflix desde este viernes 24 de diciembre para todos sus suscriptores.