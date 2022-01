Netflix es sin duda una de las plataformas de streaming más importantes del momento, especialmente por el estreno de producciones que cuentan con un elenco cargado de importantes estrellas del cine.

La primera película de gran escala que debutó en el streaming y que de hecho fue catalogada como la película más cara de la historia del servicio, fue Red Notice (Alerta Roja), la que fue protagonizada por Gal Gadot, Ryan Reynold y Dwayne Johnson.

El filme muestra a un agente del FBI (Johnson) que deberá alinearse con el ladrón Nolan Booth (Reynolds), para detener a Sarah Black (Gadot) la mejor ladrona del mundo, que está dispuesta de robar el precioso tesoro de Cleopatra.

Pese a que esta película es la más vista de todos los tiempos en Netflix con 364,020,000 millones de minutos reproducidos en sus primeros 28 días, recientemente se conoció que otra producción rompió el record de visualización semanal del streaming.

Esta es la película que rompió todos los records de visualización en Netflix

Se trata de Don't Look Up (No Miren Arriba en español), que se convirtió oficialmente en el título con la mayor cantidad de horas de visualización de una película en una sola semana en la historia de Netflix.

De acuerdo al medio Deadline, la producción alcanzó 152,29 millones de horas vistas en la semana del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022. Por lo que dada estas cifras, es probable que prontamente supere el record de las cintas más vistas que son: Bird Box y Alerta Roja.