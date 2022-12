Iron Man es un personaje muy divertido e interesante que se ganó el favoritismo del público. Además, su primera película es una de las más queridas y valoradas por la audiencia. No obstante, su interprete Robert Downey Jr. comentó que Marvel no tenía seguridad en la cinta y no creyó que sería un verdadero éxito.

¿Qué pensaba Marvel Studios de la película Iron Man?

Durante una conferencia, Robert Downey Jr señaló que Marvel diseñó un plan de acción por si la película era un fracaso.

"No mucha gente pensaba que Iron Man iba a tener un buen fin de semana de apertura o algo así, así que nos quedamos un poco solos", comentaba Robert Downey Jr. "Cada día descubro más sobre cómo se financió la película, y básicamente estaba lista para ser cancelada si se derrumbaba". No es de extrañar que se cancelase la saga individual de Iron Man, puesto que por aquel entonces Marvel todavía estaba en crecimiento y el UCM no había nacido como tal. "De todos modos, fue perfecto porque no había muchos ojos 'agresivos' sobre nosotros. Y para cuando nos lo dieron era como United Artists, como locos apoderándose de un manicomio". Con United Artists se refiere a un estudio cinematográfico gestionado por artistas.

Así mismo, el protagonista de la película, además, comenta que el propio Jeff Bridges hacía broma con Iron Man diciendo que la cinta parecía un independiente, solo que de un coste de 200 millones de dólares. "Recuerdo también que Jeff Bridges decía: 'Tío, estamos haciendo una película independiente de 200 millones de dólares'. Aunque sí que había esa sensación de que, por supuesto, estaba mucho más organizada".

Afortunadamente, todo salió bien para el super héroe que se transformó en un icono de la marca. El personaje se ha deslumbrado desde la primera película hasta en Vengadores: Endgame.