El ex The Voice se encuentra viviendo en Estados Unidos y nos detalló parte de sus planes musicales.

Nico Ruiz, el ex The Voice Chile, continúa creciendo en la música. Y es que el artista actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos antes de tener una pequeña gira por Chile.

El oriundo de Concepción trabajó con Humberto Gatica y actualmente se prepara para un concierto el próximo 4 de mayo en el Teatro Oriente de Providencia.

Y es que el denominado promesa del Jazz Chileno, tendrá su segundo concierto en la región, en el que interpretará algunos de sus temas originales, así como también distintos covers de otros artistas.

Nuevas canciones y proyectos

Debido a su pronto concierto en Santiago. Para el que aún quedan algunas entradas disponibles. Es que Nico conversó con RedCarpet. Aquí nos reveló parte de sus últimas incursiones en la música y su vida en Estados Unidos.

“Mi primera presentación en Miami se hizo para Un Techo para Chile para recaudar dinero para todas las personas que habían perdido su casa en los incendios (…) se invitaron a varios artistas y yo participé. Fue mi primera participación así en Miami y estaba Luis Jara, estaba Rafa Araneda, estaba el Felipe Avello y pude ahí sacarme una foto con él. Y me tocó cantar porque me invitó Douglas, el cantante, me invitó a cantar con él, cantamos una canción“, destacó sobre su primera presentación en Estados Unidos.

Fue en Estados Unidos en dónde comenzó a trabajar con Humberto Gatica y de eso también nos contó.

“Después de lo que fue Miami me fui a Los Ángeles a trabajar con Humberto Gatica po. Que eso es como lo más importante que me ha pasado hoy día. Él es el productor de Michael Bublé, Michael Jackson. Él hizo We are the World. Fue una experiencia increíble, jamás me esperé trabajar con él, entre chilenos que es lo mejor y estamos sacando, al principio era una canción, después se fueron sumando más“, agregó.

Aquí detalló que Gatica le entregó bastantes consejos para su carrera, cosas que tenía que corregir y también le enseñó cómo puede cuidar su voz para que esta no se desgaste con el canto.

“Nunca me imagine que finalmente iba a llegar, y yo tengo chats con Humberto Gatica, en el que obviamente no me respondió ningún mensaje, en los que le decía ‘Humberto, soy Nico, soy de Chile y acabo de salir en Got Talent’, antes de The Voice. Imagínate. Hace mucho tiempo (…) Pero hoy día yo me meto al chat y nos mandamos memes de monos, entonces es demasiado chistoso“, contó entre risas.

Junto con sus historias de su nueva vida, Ruiz destacó que antes de su concierto presentará una canción nueva junto con Chris Müller, un productor chileno. Para dos meses después de su concierto presentar los temas que trabajó con Gatica.

Puedes revisar la entrevista a Nico Ruiz a continuación: