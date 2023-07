El artista chileno Nico Ruiz es una de las voces chilenas emergentes más populares del último tiempo, y hace unos días atrás presentó su nuevo trabajo musical “Cadillac” con el sello único del cantante que irrumpe en la escena musical chilena. Reconocido por su extraordinaria voz y puesta en escena, la carrera del joven de Concepción crece a pasos agigantados. Tras su paso por el programa de talentos “The Voice”, Nico Ruiz irrumpe con este segundo single, luego del boom que causó su primer single “Cansá de rodeos” tanto en radios como en plataformas musicales.

Además fue elegido como uno de los “100 jóvenes líderes de Chile”, destacando junto a jóvenes de diferentes disciplinas como innovadores, científicos, deportistas, actores y músicos, quienes desde diversos ámbitos son considerados un aporte para el país. En esta ocasión, Nico Ruiz de 22 años es destacado por se un cantante en ascenso de estilo jazz/pop, que comenzó a los 15 años cantando karaokes en su habitación y que actualmente cuenta con su propia orquesta con la que se ha presentado a lo largo de todo Chile y próximamente lo hará en República Dominicana. Revisa a continuación la entrevista exclusiva que le realizó RedCarpet.

La Revista Sábado de El Mercurio junto a la Universidad Adolfo Ibáñez te eligieron entre los 100 Jóvenes Líderes de Chile, ¿Cómo te sientes con esa noticia, y cuál es el aporte que le darás tú a la música chilena?

R: Es una noticia que te juro que me sorprendió demasiado y me pilló por sorpresa, hace un tiempo atrás me llamaron para hacerme algunas preguntas, pero nunca pensé que iba a quedar seleccionado, es algo que agradezco muchísimo a la vida en general y siempre que me pasan estas cosas o cumplo un logro es importante reconocer que esto es gracias a la gente. Creo que el artista no existe si no hay gente que lo rodee y al final saber que estás inspirando a personas con tu trabajo es algo que tu le estas retribuyendo a la gente o también es algo que agradeces con el corazón, finalmente es un recibir y entregar. Además lo que yo estoy haciendo se que es algo que nadie en la escena chilena está haciendo y en la escena mundial se hace muy poco que es rejuvenecer el jazz, o tomar el jazz y la música de los 50 y traerla de vuelta con un sonido del siglo 21, y creó que eso tiene mucho valor y no solo valor artístico sino que creo que hay que tener coraje para hacer algo como eso y todo lo que está pasando hoy día se debe a la gente que me escucha y se ha sumado a este proyecto y que cree en mí, porque cuando creen en ti y tu crees en ti mismo las cosas siempre salen bien.

Tu participación en Got Talent y The Voice te abrió una tribuna gigante para llegar a muchas más personas con tu música ¿Cómo te tomaste tu pasó por el programa de talento y qué oportunidades le trajo a tu carrera?

R:Yo cuando partí en la música y tome la decisión de entrar a este programa de talento fue porque no tenía ningún contacto dentro del mundo de la música, entonces desde que quise ser cantante no tenía ningún contacto, yo soy de Concepción tengo mis inspiraciones acá como los Julius Popper pero nunca tuve esa cercanía para preguntarles como lo hicieron, sino que simplemente los admiraba desde lejos. Entonces decidí entrar a un programa de talento, Got Talent que fue el primero para mostrarle a la gente lo que hacía y poner un paso dentro de la industria musical y que la gente me conociera, entonces vi esa oportunidad hice un casting por internet y luego me metí a The Voice. Obviamente es un momento importante en mi vida, porque no hubiese sido posible probablemente esta entrevista si es que no hubiera aparecido en programas como esos que son al final parte de mi historia que evidentemente me dieron visibilidad.

¿Cómo fue el proceso creativo de Cadillac?

R: Yo cuando quede eliminado de The Voice de inmediato me puse a componer, y obviamente no podía dejar que está oportunidad que me había entregado la vida se terminará esfumando o desapareciendo, entonces me acuerdo haber estado en la azotea de un edificio con la guitarra y se me ocurrió la canción Cadillac, que básicamente habla de escaparse a otro plano a otro momento de la historia, pero es una canción romántica que tiene varios mensajes para mí y que me inspira muchísimo porque al final incluso si te das cuenta hay una parte que hay violines que tiene mucho de lo que yo hago y lo que llevo en la sangre que es la música de los años 50, entonces tomar una canción pop y en la mitad poner una escena donde aparecen violines, cuerdas y una big band es atreverse a algo que hoy nadie está haciendo, y yo lo hago con el corazón y porque realmente lo llevó en la sangre y es lo que siempre había querido hacer desde chiquitito.

Tendrás un show en Santiago, Concepción y tu primer show internacional ¿Cómo preparas tus shows?

R: Me cuesta mucho creerlo de repente porque uno nunca debería acostumbrarse al éxito, si bien creo que el éxito es algo bueno, el no acostúmbrese a ello te hace celebrar tus triunfos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando cantaba en mi pieza y lo sigo haciendo, pero me acuerdo cuando era lo único que tenía y eso me hacía feliz, me sigue haciendo feliz, aunque cante para 5, 10, 15 o 20 personas es lo que disfruto y ver que con lo que amo estoy logrando cosas como estás e inspirando a la gente que es lo más importante con un género que no es masivo, ósea yo hoy día estoy sacando esto de manera independiente y lo más importante con mi corazón por delante, entonces recibir esto como retribución de la vida me hace ponerme muy feliz. Obviamente se siente que el trabajo está dando frutos y resultados, entonces ya estamos preparando el show que se viene en el Teatro Marina del Sol de Concepción, y también el del 25 de noviembre en Santiago en el Teatro Oriente, y el 17 de septiembre en Punta Cana mi primer show internacional, y como te digo a veces me cuesta digerirlo porque yo nunca he puesto un pie fuera de Chile para cantar, entonces me emociona muchísimo y uno nunca sabe si estas oportunidades la vida te las va a dar dos veces, entonces estoy super agradecido y aceptar de una estas oportunidades.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

R: Yo ahora acabo de sacar Cadillac pero ya estoy preparando el próximo lanzamiento, porque es algo que nunca tiene que parar ya que si echas andar la máquina la idea es nunca parar la composición. Y lo que sigue es juntarme con un ex participante de The Voice que estuvo en mi temporada y somos bien cercanos de hecho lo considero un amigo porque a aparte de vivir en Conce, nos hemos visto varias veces, es mega talentoso y lo admiró mucho es Jordán Matamala y con él nos vamos a juntar a grabar un cover. Además estoy planeando de invitarlo a mi concierto así que voy a ver que me dice.

¿Con qué artista chileno te gustaría colaborar?

R: No sabría qué artista chileno decirte porque siento que lo se está haciendo hoy en día es casi exclusivamente urbano, pero por ejemplo la Soulfia pero no sé tendría que pensarlo, pero definitivamente uno de ellos serían los Julius Popper porque fueron ellos los que me inspiraron muchísimo, y un artista internacional de todas maneras C Tangana y Michael Bublé.

¿Cómo es tu relación con Beto Cuevas?

R: Beto Cuevas es una de las personas que me ha ayudado a que mi carrera funcione y no solamente con hechos sino que también con consejos, de hecho hasta el día de hoy está pendiente a lo que hago y cuando yo salí de The Voice el fue el primero en llamarme, al día siguiente de yo salir del programa me llamó para decirme que nunca bajará los brazos y que me dedicará a esto que realmente amó y se nota. Beto ha estado pendiente durante todo este tiempo de mi carrera porque tiene un corazón gigante.

¿En qué escenario te gustaría presentarte?

R: Estamos haciendo show con orquesta con coro góspel, es un show super importante que siento que no puedo no mostrárselo a la gente y me encantaría tener la oportunidad de hacerlo en escenario como el REC (Rock en Conce), o en Teletón, o quién sabe obviamente estás cosas suenan super locas cuando uno las dice pero creo que soñar es gratis y lo que te hace despegar también, entonces soñar es lo que hace un artistas y me encantaría llegar al Festival de Viña del Mar con un show así. Definitivamente un escenario como Viña sería uno de aquellos que me gustaría pisar en algún momento, pero no solo por un logro personal sino porque creó que mi carrera como la veo hasta hoy día y como la veo y lo que quiero que sea es entregarle mi talento a la gente, porque siento que es algo distinto y a mi por lo menos me sale del corazón.