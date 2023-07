Conocido por su voz inconfundible y su estilo único, Nito Mestre ha dejado una huella imborrable en la historia del rock en español. Como cofundador de la emblemática banda SUI GENERIS junto a Charly García, y su destacada carrera como solista, ha sido el artífice de innumerables éxitos y ha marcado generaciones enteras con sus canciones.

En agosto el cantante se presentará en Santiago en el Teatro Nescafé de las Artes el día miércoles 9 de agosto, el viernes 11 de agosto en el Casino Enjoy, Viña del Mar, y su último concierto será el sábado 12 de agosto en Espacio Marina, Concepción para celebrar junto a sus fanáticos sus 50 años de trayectoria. Revisa a continuación la entrevista completa sobre sus próximos proyectos, la escena musical de argentina y sus show en Chile.

Con su gran trayectoria me imagino que ha vivido y presenciado toda la evolución en la industria de la música ¿Cómo se ha tomado estos cambios de los últimos años, en cuánto a las plataformas digitales para continuar vigente hasta ahora y nuevamente trae su música a Chile?

R: “Me llevo bien con las redes sociales y el internet tuve la suerte que en el año 1999 cuando empezó todo el furor de internet que estaba bastante preliminar hace muchísimos años lo pude agarrar a tiempo. Lo que no significa que me enamore de las computadoras desde muy temprano, pero si realmente cuando hace uno 27 años casualmente yo había tenido un problema con el alcohol y lo estaba dejando y me ofrecieron cerca de casa estudiar un poco de computación y me dijeron “es algo que se va a poner a fin” y dije “bárbaro”. Menos mal lo agarre a tiempo y me empezó a gustar muchísimo editar fotos, y grabar videos en computadora. Después empecé a viajar mucho a Estados Unidos donde tenía amigos que automáticamente me dijeron que todo va a venir por internet y me mantuvieron al tanto de todo lo que iba pasando, así que me amigue rapidísimo. Obviamente tiene sus pro y sus contra pero cuando iniciaron las redes sociales me hice amigo cuando empezó MySpace, que fue uno de los primeros que conocí hace mil años, no se si sigue vigente todavía que me intereso mucho y me empecé a comunicar con gente de otros países para poder ir a tocar, de hecho me comunicaba vía internet con productoras que me habían aparecido en México y le digo “sos productora en México entonces llévame a tocar”, y termine yendo a tocar sin conocerlos. Así que me llevo muy bien y me manejo, mi mujer también me da una enorme mano, pero respondo los mensajes y posteo en las redes sociales porque me gusta tener la comunicación directa, así que me vienen bien las redes sociales”.

¿Cómo ves la aceptación de tu público con la música que subes a Spotify?

R: “Va creciendo porque durante la pandemia yo tuve un cambio de manager donde no le dábamos importancia, entonces subíamos las cosas a Spotify que subía el sello grabador y nos habíamos olvidado. De hecho algunas discográficas se habían olvidado de subir material que me habían impedido a mí hacerlo y recién ahora hemos aclarado todo eso y si bien hay mucho material mío, ahora a Spotify for artist lo empezamos a mover muchísimo más, empezamos a subir nuevo material que estoy grabando, por ejemplo a partir del 8 de agosto subiremos un tema nuevo y por supuesto lo empezamos a mover y a llevarnos bien con la plataforma. Sin embargo, nosotros extrañamos a veces escuchar los discos y ponerlos en una radio”.

Se presentará en Santiago, Viña del Mar y Concepción, tres increíbles ciudades de nuestro país ¿Cómo serán los conciertos que tienes preparados para esta gira por Chile?

R: “Yo creo que mis conciertos van a ser divertidos, me los imagino divertidos, que van a ser emocionantes para los que vivieron la etapa junto conmigo y emocionante para los jóvenes que no lo vivieron y que si escuchan mi música. Te digo la verdad más del 70% o 80% del público que tengo es joven porque se han criado obviamente con las redes, y por eso estoy tan agradecido también porque si no existieran las redes creo que yo no me reconocerían en tantos lugares del mundo”.

“Y te digo que son divertidos porque nosotros nos divertimos mucho con mis músicos, yo tengo una carrera de 50 años por lo tanto lo que me queda por delante es menos, entonces para mí cada show viene siendo cada vez más particular al cual le dedico todo el día y elegimos muy bien los temas que quiere escuchar la gente y que más nos gustan a nosotros. Cuento historias de mi vida en los conciertos, usualmente tengo muy buen humor por lo tanto todas las historias por más dramáticas que hayan sido algunas las cuento con una dosis de picardía y de humor, ya que hay muchas cosas que la gente no sabe. Además me dio la impresión que cuando empecé a cumplir estos 50 años que tenía que empezar a contar todas estas cosas y me divierte más contarlas que escribirlas en un libro, entonces yo lo cuento como una película, de hecho mi vida ha sido una película donde tuve hartos altos y bajos y todo está mezclado con la música. Esto no quiere decir que en cada tema voy a contar una historia pero sí que hay muchas cosas que estoy contando de cómo fueron los comienzos, como nos echaron de muchos lugares, por que a muchos chicos que están empezando y mis historia les sirve por que no todo fue un jardín de rosas como dice un viejo manager mío, pero hemos salido adelante y ahora me toca salir a divertirme . Además me gusta que la gente salga del show y diga que “suerte que no me perdí este show y la pasamos realmente bien”. De hecho la gente me lo dice porque yo entró y salgo por la misma puerta que el público, no me escapó por los costados, por lo tanto después del show yo me cruzó con la gente y personalmente me gusta hacerlo no soy de esos artistas que se escapan en un helicóptero o en una limusina sino que me cruzó usualmente con mi público y es un placer. Eso es lo que le espera a la gente pasar una noche inolvidable”.

¿Y cómo preparas un show que contempla tantos éxitos?¿Cómo es la selección de canciones?

R: “La selección de canciones es un gran punto, nosotros tenemos una idea junto al director de mi banda, quién toca guitarra y canta, con él que estoy hace 27 años así que me conoce de memoria, entonces hacemos una lista madre donde están todos los temas que nos gustan tocar hay algunos que los mandamos a descansar pero son pocos, pero por supuesto yo se que quieren escuchar temas de Sui Generis y hay temas claves que por supuesto que los hago. Entonces empezamos por eso, hay otros temas que los vamos agregando que son importantes que la gente escuche, también hay muchos temas solista que la gente ha escuchado y temas fundamentales que la gente quiere escuchar. Entonces la lista madre queda con 24 a 25 canciones lo único que puede suceder es que de repente alguien dice tal tema y lo tocamos igual porque tocamos hace tanto tiempo juntos que ya sabemos todos los temas, pero sabes lo que pasa usualmente la gente se va super contenta del repertorio, y de hecho me dicen que buena lista de temas porque sabemos el equilibrio entre lo que quiere elegir la gente y en eso aplicó lo que a mi me gusta que hagan los artistas cuando yo voy a conciertos”.

¿Cómo es tu relación con tus fanáticos chilenos?

R: “Con Chile yo me llevo bárbaro porque tuve la suerte y tengo la suerte de conocer a un amigo muy grande que es Eduardo Gatti, de hecho el año pasado fui a pasar mi cumpleaños el 3 de agosto a la casa de él, Eduardo es mi amigo hace más de 30 años nos conocimos hace muchísimo tiempo. De hecho la primera vez que fui a Chile, fue con Sui Generis solo una vez, pero después empecé a ir a tocar solo, de hecho una vez puse una piedra fundamental de una universidad”.

“Con Eduardo empezamos hacer giras y cuando yo estaba de solista iba mucho a tocar al mítico Café del Cerro donde tocaba mucho Eduardo y yo empecé a ir y no paraba porque no me quedaba solo un fin de semana, me quedaba un mes dos meses, una de las primeras veces le dije a Eduardo y si grabamos un disco acá, y me dice hay una posibilidad de grabar un disco que se llama “Entrada de locos” con la doble particularidad que es una puerta pero en realidad estamos hablando de los locos chilenos de los mariscos, entonces le digo pero me tengo que quedar acá y me dice “te quedas en mi casa” y desde esa época que yo empecé a ir a Chile y a dar vueltas por muchos lugares. Y después desde el 2000 empecé a recorrer con Eduardo una infinidad de lugares desde Arica a Punta Arenas he tocado en muchos lugares, en las minas de Antofagasta en la altura, de verdad que fuimos a todos lados así que me encanta Copiapó, Bahía Inglesa, La Serena y también me he hecho de muchos amigos en Chile, y las veces que estuve me quedó harto tiempo y logró recorrer diversas partes, así que tengo muy buen relación y se que me quieren los chilenos”.

Me imagino que Eduardo Gatti fue un pilar fundamental para posicionar tu música en Chile ¿Qué opinión tienes de la música chilena y cómo ha contribuido en tu carrera?

R: “Eduardo me ayudó y Sui Generis pegó muy fuerte en Chile, además de la cantidad de veces que he ido yo creo que ha ayudado a que me conozcan personalmente y saber que el artista puede cantar esas canciones, no es que ande en otra tonalidad o que no pueda cantar más, etc. Yo vivo cantando, me crié como cantante y en Chile he tenido la suerte de compartir con Los Jaivas, con los originales Jaivas los que le hicieron las luces a Sui Generis eso fue en septiembre de 1975, ellos estaban instalados en Argentina y nosotros nos conocemos de esa época, entonces tengo buena relación con ellos, con Pablo Herrera, con Álvaro Scaramelli, con Los Bunkers también los he conocido, Manuel Gatti, Manuel García, Los Prisioneros y gente de otra época. Y cada vez que voy me vuelvo a informar de lo que anda pasando musicalmente por Chile”.

Argentina siempre ha tenido grandes cantantes, desde tu trayectoria ¿Cómo ves la actual escena argentina?

R: “Es bastante llamativo ver a Nicki Nicole, Bizarrap que hacen otro tipo de música pero casualmente mí pianista su hija iba al mismo colegio que Bizarrap, y su hija comentaba que cuando era más chico decía que había un chico que tenía muy buenas ideas, y evidentemente han demostrado que haciendo otro tipo de música a la que yo hago han puesto en el mapa a Argentina y eso es importante, porque cada uno elige el tipo de música que quiere escuchar ya sea Bizarrap, o escucha a L-Gante, pero son distintos tipo de géneros pero hay muchísimos jóvenesbuenos”.

“Hay una enorme cantidad de músicos nuevos que están saliendo al mundo, y eso es algo que está empezando a pasar no hace mucho tiempo atrás. Porque cuando yo empecé a salir a Latinoamérica, fue recién en el año 1987 porque antes sin redes sociales era muy dificultoso salir del país, ahora es todo más fácil para recorrer y llegar a lugares donde antes no se escuchaba la música argentina”.

Has influenciado la carrera de muchos actuales músicos y cantantes argentinos ¿Algún joven artista argentino que llame tu atención y le veas mucho futuro en la música argentina y mundial?

R: “Los últimos artistas que creo yo que marcaron la diferencia enorme y dentro del mundo con la música argentina fue Soda Stereo claro está, ellos quedaron registrados no solo en la música argentina sino también en Latinoamérica de haber seguido ellos en una de esas se hubieran transformado en embajadores argentinos por el mundo. No te podría decir otro nombre pero a otra banda que le está yendo muy bien es a la “Bandalos Chinos” que empezaron hace poco, te puedo nombrar a “Wos” que tuve la oportunidad de escucharlo en vivo y suena fantástico, yo me guío mucho cuando puedo ver un show en vivo, no solo escuchar un disco para ver cómo reacciona la gente y ver como suenan. Zoe Gotusso hace canciones y tiene una voz encantadora, hay una infinidad de artistas argentinos buenos”.

“Me gustaría que Bizarrap me produzca una canción del tipo que yo hago, para ver como lo haría, porque él tiene un rubro de música donde produce muy bien y me gustaría saber si se mueve a una canción de otro género para ver como lo haría. Porque yo creo que todavía hay una moda de ese tipo de música más urbano, pero hay que ver si después de unos diez años la moda va a cambiar para ver lo que va pasando. Me da mucha curiosidad conocer a Bizarrap y me daría curiosidad también probar lo que hace para que me sorprenda”.

¿Qué es lo que viene en la carrera de Nito Mestre?

R: “Ya grabé el año pasado y comenzará a salir la música a partir del 8 de agosto, el primer tema se llama “Distintos”, el segundo saldrá en octubre o noviembre. Además estoy sacando el material que nunca había salido en Spotify porque las discográficas no la habían sacado, no me lo habían permitido por lo que hay canciones que hay que no están remasterizadas. Además voy a seguir grabando cosas nuevas, sigo con el programa de televisión “Rock and Road TV” el cuál está relacionado con los autos, la música y personajes del deporte, la televisión, el espectáculo entre otros. A partir de agosto me toca salir a tocar mucho, empezamos en Argentina sigue Chile y después vuelvo nuevamente a la gira de Argentina para después seguir en España. Entremedio estaré grabado con Kevin Johansen, así que sigo mientras el cuerpo me dé obviamente tomándome mis días de descanso”.