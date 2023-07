Para revivir una de las épocas más importantes del pop y el eurodance, Los90 Experience traerá a Chile a Real McCoy con todos sus icónicos hits. El lugar elegido en esta ocasión, tiene que ver con la nostalgia y los buenos momentos vividos durante la década de los noventa, es por eso que el show de la agrupación alemana se realizará en Blondie Discoteque, el próximo viernes 1 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

Real McCoy fue formada a mediados de los ‘80 en Berlín, por el productor musical Olaf “O-Jay” Jeglitzal, pero fue en 1990 cuando llegaron al top de las listas europeas con el cover de “Pump up the Jam”, original de Technotronic. Luego de este exitoso ingreso en la escena, la banda continúa con una serie de hits que han dejado una huella imborrable para millones de jóvenes que en todo el mundo han disfrutado con sus pegajosos ritmos y letras contagiosas. “Another Night”, convertida en un himno del eurodance, junto con temas como “Run Away”, “Automatic Lover (Call for love)” y “Love & Devotion”, cuentan con millones de reproducciones en las plataformas digitales

¿Dónde comprar las entradas para ver a Real McCoy en Chile?

Las entradas para ver en vivo a Real McCoy se encuentran disponibles en Propass.cl, los precios de las entradas son los siguientes:

General Preventa 2: $32.000

Palco Preventa 1: $45.000

¿Quién será el anfitrión de Los 90 Experience?

El anfitrión de Los90 Experience, será el reconocido locutor radial Daniel “Chororois” Segovia, encargado de guiar al público a través de este increíble viaje musical. Además, para preparar el ambiente, el evento contará con los mejores DJ’s de la época y la movida del eurodance, entre ellos DJ Manuel, uno de los líderes de la movida, con más de 30 años dedicados a la cultura de los ‘90, lo que asegura una noche llena de energía, recuerdos y la mejor música.