Una excelente noticia podrían recibir los fans de Blackpink y Twice, luego de que una cuenta en Instagram dedicada a la información sobre conciertos en Chile, reveló que ambas agrupaciones podrían llegar a territorio nacional durante los próximos meses.

¿Llegará BlackPink y Twice a Chile?

La cuenta Tuconcierto reveló que BLACKPINK podría visitar Chile entre los meses de noviembre o diciembre y se presentaría en el estadio nacional, mientras que Twice, también se presentaría en uno de esos meses, pero en el Movistar Arena.

Ready to Be World Tour

“Ready to Be” es la tercera gira mundial de Twice. La gira comenzó el 15 de abril de 2023 en el Olympic Gymnastics Arena en Seúl y actualmente tiene 38 espectáculos en Asia, América del Norte, Oceanía y Europa.

La exitosa banda, intérprete de grandes éxitos como What is Love?, TT, Go Hard y Likey, se presentará en Europa durante septiembre, en donde visitarán Reino Unido, Francia y Alemania, para seguir por Asia en donde visitaran Tailandia y Filipinas. La gira culmina en Fukuoka en Japón el próximo 28 de diciembre. Durante noviembre no hay fechas agendadas.

Born Pink World Tour

La segunda gira mundial de conciertos de Blackpink recorrerá Asia, Norteamérica, Europa y Oceanía con 64 fechas, las cuales comenzaron en Seúl, Corea, el pasado 15 de octubre. La gira lleva el nombre de su segundo álbum de estudio, el cual contiene hits como Pink Venom, Shut Down y Typa Girl, entre otros. La gira culmina el próximo 26 de agosto en Los Ángeles, Estados Unidos.