Una locura han sido las salas de cine que hasta el día de hoy se repletan para ver Barbie y Oppenheimer, dos cintas que se estrenaron hace casi 3 semanas y han sido un fenómeno para los fanáticos de la ficción.

Y mientras Barbie sobrepasará sin problemas los mil millones de dólares en recaudación, otra cinta no menor ha sido Oppenheimer de Christopher Nolan (Inception, The Dark Night, Interestellar).

Basada en la historia de la bomba nuclear y el científico Robert Oppenheimer; la película ha destacado tanto por sus actuaciones como por los efectos especiales. De hecho las salas de IMAX al día de hoy siguen copadas para ver la producción.

Y aunque el mismo director recomendó ver en una sala de cine y IMAX su película, algunos ya se preguntan cuánto falta para verla una y otra vez por streaming.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer online?

Por ahora no hay una fecha específica, ya que la película sigue en cines y no tiene un acuerdo con un streaming para llegar en 60 0 90 días como lo tienen algunas productoras con HBO Max o Disney con su plataforma Disney Plus.

Desde Estados Unidos han dicho que es imposible que llegue a una plataforma de servicio de streaming antes de 4 meses; por lo que habrá que esperar para fin de año o incluso 2024, que es lo más probable.

Aunque eso es para un servicio online regular, ya que la película sí estará en unos dos meses para poder rentarse o comprarla en internet. Servicios como Google Play o Apple TV tienen disponibles las cintas primero que nadie, aunque debes pagar para arrendarlas a un precio económico o comprarla por cerca de 10 mil pesos.

El ejemplo más cercano es Super Mario Bross. Movie, del mismo estudio, que llegó a los cines en abril y ya en julio estaba disponible en Apple TV.

¿A qué streaming llegará Oppenheimer?

Saltándonos la etapa de Apple TV y Google Play, y si lo que prefieres es que se estrene en un streaming para no pagar extra, por ahora la plataforma más probable en Latinoamérica es HBO Max.

El streaming de HBO ha estrenado este año prácticamente todas las películas de Universal Pictures, estudio detrás de la cinta de Christopher Nolan. Por lo que se espera que en ese streaming llegue y no a otros como Prime Video, Netflix o Star+. Esto salvo un cambio de derechos y que otra plataforma se pueda quedar con la distribución.