Super Mario Bros. es una de las películas más esperadas por los fanáticos del video juego. Tras su estreno por la pantalla grande, los seguidores del film quieren repetirse la obra audiovisual y ver la película desde su hogar. Por ese lado, queremos contarte cómo podrás ver Super Mario Bros. La Película en streaming.

¿Super Mario Bros. La Película estará en Netflix?

No, no llegará a Netflix pero si al catálogo de Apple TV, donde podrás ver la cinta Super Mario Bros. Además, no es necesario que seas suscriptor del sitio, ya que puedes comprarla o arrendarla. De hecho, ya se encuentra el precio para “pedirla”.

El valor es: $9.900. Por ese lado, es posible que cuando se estrene, debas comprarla para verla cuantas veces quieras, o simplemente arrendarla y visualizarla dos días.

¿Cuándo se estrena Super Mario Bros. La Película en Apple TV ?

La película llega al sitio el día 06 de julio, siendo una fecha donde podrás comprarla o arrendarla a un precio mucho más económico. Además, se espera que por esa fecha también esté disponible en Google Películas.

¿Hay secuela de Super Mario Bros.?

Durante una conversación con ET, Chris Pratt fue consultado al respecto de una segunda parte de Super Mario Bros, indicando que “estamos en medio de esta huelga de escritores, por lo que todo se ha detenido y está en suspenso por las razones correctas. Realmente apoyo a la WGA y a nuestros escritores. Cuando se hayan completado las negociaciones y los escritores se sientan cómodos para seguir adelante, entonces será el momento de comenzar a hablar sobre lo que sigue”.

Por su lado, cabe indicar que el actor está entusiasmado con una nueva cinta ya que hace un tiempo señaló que “es muy prometedor en cuanto a lo que podríamos esperar en los próximos 10 años, como todo un universo de este tipo de películas”