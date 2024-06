¿A qué hora se estrenan los capítulos de House of the Dragon 2 en Max y HBO?

La nueva temporada de House of the Dragon viene con todo a Max y HBO. Y es que en los nuevos capítulos de la precuela de Game of Thrones veremos el inicio de la Danza de Dragones con Rhaenyra y Aegon disputando el Trono de Hierro.

Con dos bandos, el Team Negro y el Team Verde, es que esta temporada hará a los televidentes elegir un bando para la guerra que se desata en Westeros.

Con la temporada fijada para estrenarse el próximo domingo 16 de junio, muchos se preguntan desde qué hora podrán ver el capítulo en HBO y Max.

¿A qué hora se estrena House of the Dragon 2?

Como se mencionó en el párrafo anterior, la segunda temporada de House of the Dragon llega con su primer capítulo a HBO y Max el 16 de junio. La aclamada serie regresa con nuevos capítulos, los que se estrenarán cada día domingo en la plataforma de streaming y el canal.

Sobre la hora de estreno, como ya es costumbre, en Chile, la serie se podrá ver todos los domingos a partir de las 21:00 horas. Y es que los fanáticos de la serie tendrán que esperar a cada domingo para saber qué sucede en Westeros.

Asimismo, en países como México y Nicaragua, esta se podrá ver a partir de las 19:00 horas de la tarde. Mientras tanto, en Perú y Ecuador los capítulos estarán disponibles desde las 20:00 horas.

De igual forma, puedes revisar el horario de estreno por país de Latinoamérica, incluido España, a continuación:

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 07:00 PM

07:00 PM Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 08:00 PM

08:00 PM Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Chile: 09:00 PM

09:00 PM Argentina, Uruguay y Paraguay: 10:00 PM

10:00 PM España: 03:00 AM.

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada?

House of the Dragon 2 tendrá un total de 8 capítulos, los que se estrenarán todos los domingos de manera semanal desde el 16 de junio hasta el 4 de agosto de 2024.