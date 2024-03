House of the Dragon 2: Así lucen los personajes para la segunda temporada en HBO y Max

Tras dos años largos de espera este 2024 finalmente llegará a HBO y Max la segunda temporada de House of the Dragon. Y es que el exitoso spin-off de Game of Thrones vuelve con más detalles de la historia de los Targaryen, la que se sitúa unos 200 años antes de lo ocurrido en la serie original.

Con el mes de estreno definido es que HBO nos entregó imágenes de adelanto de cómo se verán los personajes en esta segunda temporada que sigue la historia de Fuego y Sangre de George R.R. Martin con el inicio de la Guerra Civil Targaryen con la conocida Danza de Dragones.

Así se verán los personajes

HBO sorprendió a los fanáticos durante está jornada con la presentación de nuevos posters de la segunda temporada de House of the Dragon. Con Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy como los personajes principales, la serie presenta a sus personajes.

A esta segunda temporada también se le unirán Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collet, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

Estos no fueron los únicos poster presentados y es que estos están divididos en #TeamGreen o #TeamBlack, para que así puedas apoyar a tu team favorito en esta guerra.

Se viene tráiler

La razón detrás de la publicación de estos poster promocionales tiene sus razones y es que el 21 de marzo HBO y Max estrenaran el tráiler oficial de esta nueva temporada.

Con el estreno del tráiler sabremos lo que se viene con la nueva temporada la que nos adelanta batallas épicas entre la familia más poderosa.

Recuerda que House of the Dragon 2 se estrena en el mes de junio a través de Max y HBO en una fecha pronta a confirmar por el canal y el sitio de streaming.