¿Queda poco? House of the Dragon confirma el mes de estreno de su temporada 2

Hay buenas noticias para los fanáticos de House of the Dragon y es que la segunda temporada pronto llegará a la renovada plataforma de Max. Y es que el spin off de Game of Thrones significó un éxito para HBO que rápidamente se confirmó la llegada de una segunda temporada.

Ya teníamos más o menos un mes para la llegada de este segundo ciclo y es que hace un tiempo atrás Matt Smith, quien interpreta a Daemon Targaryen en la serie, reveló que la temporada llegaría a Max en el mes de agosto de este 2024.

¡Llega antes de lo planeado!

El jefe de Juegos y Transmisión de Warner Bros. Discovery, J.B. Perrette confirmó que House of the Dragon 2 llegará a Max y HBO el próximo mes de junio de este año en una fecha aún por definir. Esta fecha nueva fue revelada primeramente por Variety.

Esto adelanta el estreno varios meses y es que anteriormente Matt Smith reveló que la fecha inicial tentativa podría haber sido agosto, pero ahora finalmente llegará a principios de verano en Estados Unidos.

Sin duda son muy buenas noticias para los fanáticos de la serie y es que muchos estaban esperando la llegada de los nuevos episodios desde el final de la primera temporada en octubre de 2022.

La segunda temporada de House of the Dragon retomará la historia de Fuego y Sangre la historia de los Reyes Targaryen antes de Game of Thrones de los libros de George R.R. Martin. En esta segunda parte veremos el inicio de la Guerra Civil Targaryen, la conocida Danza de Dragones.

Hay que recordar que en la primera temporada se abarcó 30 años de historia y se dejó listo todo para esta Danza de Dragones. Siendo todo provocado tras la muerte del Rey Viserys y la muerte de Lucerys Velaryon, el que fue asesinado por su tío Aemond y el dragón Vhagar, lo que provoca que Rhaenyra tome una postura vengativa.