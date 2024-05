Estrenos de Max en junio: House of The Dragon, FNAF, Madame Web y mucho más

Una vez más, la plataforma de streaming de Max vuelve a sorprender a sus suscriptores con nuevos estrenos para su mes de junio. Y es, con el fin de actualizar y mejorar su catálogo, nuevas series, películas, documentales y contenido infantil se tomarán la plataforma durante el transcurso del mes.

Con grandes estrenos destacados que tienen a varios fanáticos esperando, también se le suman estrenos del Cine a Max que vienen con todo durante los viernes de este mes que está pronto a comenzar.

¿Qué llega en junio a Max?

Este mes Max viene recargado y es que tiene unos estrenos destacados que tienen a más de alguno emocionado y los puedes conocer a continuación:

La Casa del Dragón 2 – 16 de junio

La segunda temporada de House of the Dragon llega a Max el 16 de junio con el estreno de su primer capítulo. En esta nueva temporada veremos el comienzo de la Danza de los Dragones con dos bandos peleando por asumir el trono.

Five Nights at Freddy’s -14 de junio

Protagonizada por Josh Hutcherson Five Nights at Freddy’s nos presenta la Freddy Fazbear’s Pizzeria, la cual se encuentra abandonada, por tanto, es la tarea de Mike (Josh Hutcherson) cuidarla durante las noches, aunque se da cuenta de que el lugar no es tan tranquilo como parece.

La película llega el próximo viernes 14 de junio a Max y forma parte Del Cine a Max.

Madame Web – 21 de junio

Madame Web nos cuenta la historia de origen de una de las heroínas más enigmáticas de Marvel. Protagonizada por Dakota Johnson como Cassandra Webb, la cinta llega al streaming después de su paso por los cines.

Disponible a partir del viernes 21 de junio solo en Max.

Trolls 3: Se armó la banda – 21 de junio

Tras dos películas, Poppy y Ramón finalmente son una pareja. En esta tercera parte, Poppy descubre que Ramón tiene un pasado como estrella musical como parte de BroZone, una de sus boybands favoritas.

Las cosas se complican cuando el hermano de Ramón, Floyd es secuestrado por dos villanos estrellas del pop. Gracias a esto, ambos van a en búsqueda de los demás hermanos para así salvar a Floyd de un final desafortunado.

Al igual que Madame Web, Trolls 3 estará disponible el 21 de junio.

SERIES

Prisión de Mentiras – 3 de junio

Vestidas de azul (Temporada 2) – 6 de junio

Casados con Hijos (Temporada 1, 2, 3, 4 y 5) – 5 de junio

Fantasmas (Temporada 1) – junio

PELÍCULAS

¿Estoy Bien? – 6 de junio

Bonus Track – 7 de junio

Emboscada – 14 de junio

Ruta sin Salida – 28 de junio

La Versión Persa – 21 de junio

El Ciego – 28 de junio

ANIMACIÓN

Cosmo: El Cosmonauta – 17 de junio

Lupi y Baduki – 17 de junio

Suicide Squad Isekai – 27 de junio

DOCUMENTALES

Hannah Einbinder Stand Up Special – 6 de junio

Perdidos en el Amazonas – 9 de junio

Neighborhood Wars (Temporada 1) – 15 de junio

One South: Retrato de una Unidad Psiquiátrica – 25 de junio

Capturados: peleas – 15 de junio

Un Segundo Hogar – 12 de junio

LEGO Masters (temporada 2) – 21 de junio

REALITIES

Amor a Distancia (Temporada 2) – 1 de junio

Matrimonio Busca Esposa (Temporada 5) – 3 de junio

Todo en 90 Días: ¿Felices por siempre? (Temporada 8) – 6 de junio

Todo en 90 Días: Amor en el Caribe (Temporada 3) – 7 de junio

Un Gran Mundo Pequeño (Temporada 16) – 12 de junio

El Personal de los Hamptons (Temporada 2) – 19 de junio

Amor en Cuarentena – 26 de junio

HOGAR

Batalla de renovaciones en la playa (Temporada 3) – 1 de junio

Rescatando Safaris- 2 de junio

Mansiones frente al lago – 5 de junio

Mi Casa en los Suburbios – 5 de junio

La Casa más Fea (Temporada 4) – 8 de junio

Hermanos Scott: Al Rescate – 26 de junio

Breaking New Ground (Temporada 1) – 27 de junio

COCINA

Cocina Diaria – 12 de junio

Descubriendo el sabor con Carla Hall – 26 de junio

Las Delicias de la Señorita Brown (Temporada 5) – 26 de junio

Recetas de Mary McCartney – 26 de junio

MOTORES

Captados al Volante – 1 de junio

Sueños Mecánicos (Temporada 2) – 11 de junio

CRIMEN

Crímenes al Desnudo – 1 de junio

Ted Bundy: A Faking It Special – 5 de junio

Jussie Smollett: A Fa king It Special – 5 de junio

Máxima seguridad: Cárceles extremas (Temporada 4) – 19 de junio

PARANORMAL

Expedición X (Temporada 4) – 2 de junio

SALUD