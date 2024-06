Marc Anthony, la estrella de la música, entregó una increíble noticia a sus fans en Chile, luego de que el “Rey de la Salsa” reveló que visitará el país dentro de los próximos meses con su nueva gira “Historia Tour”, en donde repasará sus grandes éxitos, como también sus nuevas canciones del disco “Muevense”.

El tour comienza en Estados Unidos el próximo 24 de octubre en Los Ángeles, California y tras numerosas fechas en el país norteamericano, llegará a Latinoamérica. Los seguidores del artista en territorio nacional no quieren quedarse afuera del esperado evento y se preguntan cuándo y a través de qué plataforma será la venta de entradas.

¿Cuándo es la venta para Marc Anthony en Chile?

El “Rey de la Salsa” llegará a territorio nacional el próximo 23 de septiembre para presentarse en el Movistar Arena y las entradas se podrán comprar a través del sistema Puntoticket.

La preventa inicia el lunes 10 de junio a las 10:00 horas, exclusiva para clientes VISA BCI, mientras que la venta general inicia el miércoles 12 de junio a las 10:00 horas, o al agotarse los tickets en preventa.

La exitosa carrera de Marc Anthony

El artista, cuyo nombre real es Marco Antonio Muñiz, nació el 16 de septiembre de 1968 en Nueva York. Es un cantante, actor y productor de origen puertorriqueño, que comenzó su carrera hace más de 30 años y se ha convertido en uno de las figuras más importantes de la música latina.

En 1991, lanzó su primer álbum en inglés, When the Night Is Over. En 1993, lanzó su primer álbum de salsa en español, Otra Nota, que incluía éxitos como “Hasta Que Te Conocí” y “Palabras del Alma”.

Su segundo álbum de salsa, Todo a Su Tiempo (1995), lo consolidó como una estrella del género, con éxitos como “Te Conozco Bien” y “Se Me Sigue Olvidando”. Este álbum fue nominado al Premio Grammy y recibió discos de oro y platino.

En 1997, lanzó Contra la Corriente, que incluye la famosa canción “Y Hubo Alguien”, el primer sencillo de salsa en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot Latin Tracks.

Dos años más tarde, en 1999, Anthony lanzó su primer álbum en inglés en el género pop, Marc Anthony, que incluye el éxito mundial “I Need to Know” (Dímelo), el cual le entregó una nominación al Premio Grammy.

Seguido de eso, el 2001, lanzó “Libre“, con canciones como “Viviendo” y “Hasta Que Vuelvas Conmigo”, seguido de un doble lanzamiento el 2004, “Amar Sin Mentiras”, un álbum de baladas y “Valió la Pena”, un disco de salsa.

Casi 10 años después, el 2013, lanzó 3.0, un álbum de salsa que incluye uno de los éxitos más grandes de su carrera, la canción “Vivir Mi Vida”.

La canción alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot Latin Songs y permaneció en esa posición durante 18 semanas y también llegó al número uno en la lista Billboard Latin Airplay y Latin Pop Airplay.

El reconocido artista ha ganado tres premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum de Pop Latino por Amar Sin Mentiras (2005) y Mejor Álbum Tropical Latino por Contra la Corriente (1999) y 3.0 (2014). También ha ganado seis premios Grammy Latinos, destacándose por Mejor Álbum de Salsa y Mejor Álbum Tropical.