Revelan una extraña situación con el artista musical, donde el DT de la Roja lo tiene com un elemento negativo en su camarín.

La selección chilena está a menos de un mes de su gran estreno en la Copa América 2024, donde de la mano del técnico Ricardo Gareca quiere mostrar diferencias a lo que venía jugando en el anterior proceso con Eduardo Berizzo al mando.

Por lo mismo, el entrenador argentino está pronto a dar la lista definitiva de convocados, la que se espera que entregue el viernes 24, al menos con una disminución en el número de 55 jugadores que tiene la última nómina con miras, primero, al amistoso contra Paraguay.

Pero uno que es fijo que no estará en su llamado será Marc Anthony, el artista musical nacido en Estados Unidos y que el Tigre siempre ha relacionado con una maldición que no quiere repetir.

Uno de los grandes ídolos de la salsa se transformó, de un momento a otro, en un aspecto negativo en los camarines de Gareca, que en varios países le ha bajado el volumen al artista.

Ricardo Gareca tiene sus secretos como entrenador, como una extraña maldición musical. Foto: Matteo Ciambelli/Photosport

Gareca le baja el volumen a Marc Anthony

Así lo reveló una nota por el sitio Infobae, titulado “Ricardo Gareca y la “maldición” que lo sigue desde que dirigió en Colombia”, que apunta a Marc Anthony como un personaje prohibido dentro de su camarín.

Todo nace en 2006, cuando estuvo al mando de Independiente de Santa Fe y no logró una buena campaña, donde apuntó que todo se debía a la música que escuchaban sus jugadores: “Según explicó el periodista Facu Montanaro, para aquel entonces Marc Anthony era uno de los artistas más escuchados a nivel mundial y los jugadores del club cardenal no eran ajenos a ello”.

“Fue allí cuando el entonces entrenador cardenal tomó la decisión de prohibir rotundamente escuchar o incluso “tararear” los éxitos del artista”, algo que repetiría en otros procesos.

En Perú también vivió una experiencia similar, donde el periodista Miguel Villegas confirma que incluso una vez detuvo un entrenamiento mandó a llamar a un funcionario para frenar la música.

El artista musical está prohibido en sus camarines. (Photo by Chris Graythen/Getty Images)

“Era una mañana previa a un concierto y había una prueba de sonido. En ese momento, la U (Universitario) entrenaba de manera privada en la cancha auxiliar que quedaba al lado de la explanada sur. De pronto, se escucha la voz de Marc Anthony. Gareca llamó a José Olaechea, el jefe de prensa, y le dijo: ‘Que pongan la música que quieran, pero no Marc Anthony. Si no paran, no sigo con los entrenamientos’”, detallan.

La selección no se salvó

Ricardo Gareca consiguió una importante historia con la selección de Perú, donde los clasificó al Mundial de Rusia 2018, en una gran campaña que es recordada por los hinchas.

Algo que estuvo cerca de lograr para el Mundial Qatar 2022, donde fue eliminado en el repechaje, desde los lanzamientos de penal, ante la selección de Australia, en una dramática definición.

Fue en ese proceso, donde se repitió el tema de la maldición de Gareca, donde incluso hizo cambiar de estadio un partido de Perú, limpiando el Nacional de Lima por el Monumental, para vencer a Bolivia 2-1, en 2017.

“El entrenador argentino habría hecho cambiar la sede de un partido de la Albirroja debido a que el artista estadounidense se presentaba en el estadio Nacional de Lima, donde acostumbra a hacer de local dicho conjunto, tan solo unos días antes”.

