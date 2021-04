¿Se inspiró en The Weeknd?: Nueva apariencia de Zac Efron desata ola de memes en redes sociales

El popular actor de cine, Zac Efron, se convirtió en tendencia este viernes debido a un video que se viralizó a través de las redes sociales. El registro se realizó en el marco del Día Mundial de la Tierra, sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención de las personas, si no su nueva imagen.

La estrella de High School Musical y Neighbors, participa activamente en actividades y proyectos para cuidar el planeta, debido a eso el actor apareció en “¡Día de la Tierra! The Musical”, un video exclusivo de Facebook Watch, que contó con la participación de grandes artistas como Justin Bieber, Maluma, Steve Aoki y fue organizado por el presentador de televisión y educador científico, Bill Nye.

A pesar del positivo mensaje, las redes sociales, implacables como de costumbre no dejaron pasar la nueva imagen de la estrella en donde se ve bastante distinto a lo que lo acostumbramos a ver.

"Se inpiró en The Weeknd?", "¿Qué se hizo en la cara?", "Exceso de botox", "Zac está haciendo la metamorfosis a The Weekend", "se ve demasiado raro así", "Si Zac Efron no estaba conforme con su apariencia, que queda para los simples mortales!", fueron algunos mensajes que compartieron los cibernautas en las redes acerca de la nueva imagen de la estrella de "Seventeen Again"

Revisa las reacciones a continuación.