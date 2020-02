Yoiker y FMS México sin Aczino: "Pierde un poco de atractivo"

Yoiker habló en exclusiva con RedGol y se refirió a la nueva temporada de FMS México que tendrá tres caras nuevas y que no contará con Aczino.

"Obviamente pierde un poco de de picante, de atractivo por así decirlo, porque pues ver improvisar a Mau es un deleite sea como sea. Ver rapear a Aczino de verdad es un privilegio. Pierde eso, pero creo que también van ganar cierto protagonismo algunos que no lo tenemos tanto sabes, que no se fijan tanto en nosotros, creo que tal vez vamos a tener un poco más de espacio para poder mostrar lo que hacemos sin que se acaparen tanto los reflectores por otro lado", explicó.

Además, le encontró la posición perfecta al actual campeón de la liga y aseguró que "estaría increíble la verdad, creo que sería el más adecuado para ser juez de la FMS. Pues creo que no hay nadie mejor calificado que él para eso, pero lo veo difícil, no lo veo lograble".

Finalmente, se refirió a Skiper, B-One y Garza: "A Skiper lo conozco un poco más que a los otros dos, es amigo mío, y creo que merecía el puesto desde el año pasado, creo que él se merecía una invitación también a la liga, no se dio pero pues le reconozco el hecho de que no se haya decaído, no se haya echado para atrás yse aferró, este año se concentró en que su objetivo era ascender y pues lo logró".

"B-One también es otro vato que se aferró al ascenso, que desde el principio de año dijo que el quería ascender y viajó por todos lados y lo logró. También es bastante bueno, tiene un doble tempo bastante fluido si lo pule y lo practica me va a poner en dificultades en la jornada que nos toque. De Garza puedo decir que es otro cabrón que lo busco más, creo que lo buscó más que los otros dos, porque el viajó por todos lados y por sus propios medios, eso tiene un reconocimiento bastante grande y su estilo es más como barras. A él le gustan más las barras, el punchline", sentenció.