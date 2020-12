Continua la polémica en "Yo Soy": Participantes siguen sumando denuncias contra el espacio

Tras la denuncia de Joaquín Serrano, el imitador de José José, quien señaló que el concurso estaba arreglado ya que vio un papel con el nombre de quienes sería eliminados antes de salir al escenario y además acusó que fue censurado cuando quiso expresarse en cámara.

Se le suman las denuncias contra la producción por parte de la doble de Amaia Montero y Tom Jones.

Yorka Vandikinsson la doble oficial de la ex vocalista de la Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, fue eliminada hace algunas semanas y más recientemente se unió a las denuncias que los ex participantes tienen contra la producción del estelar de CHV.

La imitadora de Amaia Montero aseguró a Publimetro que muchos de sus compañeros se sintieron discriminados por el equipo: "Nunca me sentí apoyada y nunca lo reclamé porque me iban a tomar mala, me mandaban a duelo sin motivo y esto no sólo a mí, también a otros compañeros. De hecho dejamos grabados homenajes y nunca los han mostrado"

Sobre la responsabilidad del equipo, la artista aseguró que "serán los productores internos, los ejecutivos del programa" agregando sobre el jurado que "se notaba que no querían eliminar, y te decían, no queremos que te vayas, pero tenían que hacerlo".

El imitador de Tom Jones también se sumo al a polémica a través de redes sociales "¿es justo que una casi finalista como Amaia, tenga menos videos subidos por el canal oficial de Yo Soy, que yo, que rocé la ronda de los 30? Claro que no.

Pregunto.. Es Justo que una CASI finalista como @yo_amaia tenga menos videos subidos por el canal oficial de #YoSoyCHV que yo, que rocé la ronda de los 30??

Claro que no. Otro dato duro que fortifica mi análisis.. La mala ejecución del formato y las consecuencias del mal manejo — Matías Fajardo (@matofajardo) December 18, 2020

Este domingo es la gran final de la segunda temporada del estelar de CHV.