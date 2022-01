El episodio más reciente de Aquí se Baila expuso una incómoda situación entre una de las parejas de la competencia, que no pudo completar su baile frente al jurado del espacio.

La actriz Yasmín Valdés y su compañero Darwin Ruíz detuvieron la coreografía y al pedir al jurado liderado por Karen Connolly repetir el baile, la líder de los evaluadoresles negó la opción, debido a que solo les da una oportunidad.

Dicha situación no solo le costó una baja calificación a Yasmín , si no que además su bailarín renunció al espacio. Frente a lo sucedido, la actriz en Me Late entregó detalles de la situación y reveló que fue lo que ocurrió en el espacio.

"Lo que pasa es que el nivel de cansancio y estrés que hay en el programa es brutal. Volver a bailar en cámara es muy difícil (...) todo ha jugado en contra, la pandemia, la falta de training".

"Quiero aclarar que yo no le he echado la culpa al bailarín, yo me fui a negro", así mismo señaló que cuando ocurre algún percance "uno espera que tu compañero te apañé, que tu compañero te soplé (...) Y en el peor de los casos se sigue improvisando hasta el final porque the show must go on (el show debe continuar)".

Asimismo, señaló: "Aquí no pasó eso. En el fondo el bailarín se me taimó, se me enojó, no tengo idea", señaló, para luego agregar: "Yo no decidí parar, yo jamás he abortado un escenario. Yo he hecho funciones de teatro con fiebre, super mal... te puede pasar lo que sea, pero en el escenario no se puede abandonar".

Revisa sus declaraciones a continuación.