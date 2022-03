Will Smith vs. Chris Rock | Las implicancias del incómodo incidente: Inadecuado, poco gracioso y un ejemplo de masculinidad tóxica...

El incidente entre Will Smith y Chris Rock inevitablemente acaparó la cobertura de los Oscar 2022, llegando incluso a opacar a los ganadores de la velada. Pero ciertamente detonó un debate sobre los límites del humor, la libertad de expresión y la violencia como reacción. Ahora, en conversación con RedGol, comediantes, activistas y académicas proyectaron las implicancias del episodio.

¿Que pasó? El comediante llegó hasta el escenario de la premiación para presentar al ganador de la categoría Mejor Documental. Antes de anunciar al ganador, y haciendo gala de sus dotes de presentador en la misma ceremonia, se tomó la confianza para lanzar un par de chistes.

En medio de su rutina, Rock lanzó una broma sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, comentando: "Jada, te amo, G.I. Jane 2, no puedo esperar a verla"; en referencia a la película de los 90's en que Demi Moore aparece rapada y ante lo que Jada reaccionó poniendo los ojos en blanco, como signo de reprobación a sus dichos.

Entonces, Smith se levanto de su asiento en primera fila para acercarse a Rock sobre el escenario y darle una cachetada en plena transmisión. "Will Smith me acaba de dar una paliza", fue la escueta reacción de Chris.

Seguro de lo que había hecho, Will volvió a su asiento y desde su lugar le gritó dos veces al comediante: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca". Ante lo que Rock quiso justificarse, pero la situación incómoda ya la había visto todo el mundo, mientras en el teatro hubo reacciones de asombro e incomodidad.

Will Smith vs. Chris Rock | Las implicancias de la bofetada

Chris Rock se negó a presentar cargos contra Will Smith, en tanto que la insensibilidad del comediante sobre el problema de salud de Jada quedó aún más en evidencia, después de que los medios comenzaran a recordar que, en 2009, él mismo encabezó un documental sobre la importancia del cabello para las mujeres y la cultura afroamericana.

A pesar de que Chile se perdió el Oscar este año, aún así desde el territorio nacional el público siguió la ceremonia y entre ellos comediantes y activistas entregaron sus apreciaciones sobre

Para la actriz y comediante Javiera Contador los dos estuvieron "pésimo. Creo que Will Smith estuvo peor. Porque creo que uno no puede solucionar así una diferencia legítima, porque el chiste es malo, porque es fuera de lugar, porque es inadecuado, porque hace sentir incómodo a alguien; está pésimo".

"Pero de ahí a levantarse... Imagínate, a cada persona que no le guste algo, te ofende, te paras y le pegas un combo; me parece que es no es la forma. Habla muy mal de Will Smith, el solucionarlo así", advirtió Contador a RedGol.

Vicho Viciani, el standupero y creador de los virales La Semana en 1 Minuto, consideró "estuvo muy fuera de lugar y fue muy innecesario el chiste que hizo Chris Rock. Pero también siento que no es la reacción más adecuada levantarse y pegarle un charchazo al comediante. Hay otras maneras de expresar la molestia".

La periodista y Magister de Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, Antonella Estévez, se sumó a la discusión en redes sociales post incidente, en medio de la vorágine de comentarios, y se dio cuenta de una reacción alarmante entre los usuarios.

"Me llama la atención que muchísima gente esté respondiendo tipo 'si alguien se burla de tu esposa, tú tienes que responder con violencia'. Eso me parece que es gravísimo: que socialmente nos parezca que es normal y que está bien responder con violencia a una burla", resaltó Estévez a RedGol.

Will Smith vs. Chris Rock | ¿Humor sin límites o atentado contra la libertad de expresión?

El debate inevitablemente derivó también hacia los alcances del humor, qué se puede abordar y qué no.

Viciani postula que "no debiese haber límites. Pero sí, uno como comediante, sabe que lo que haga tiene ciertas consecuencias. A veces uno quiere tomar ciertos riesgos, pero en este caso, burlarse de una persona que tiene una enfermedad y en consecuencia de eso tiene alopecia, no sé si es un riesgo necesario. Yo no le veo mucho objetivo".

"Los límites son personales", alerta Contador. "Yo no creo en la censura. Pero me parece que ese chiste no es divertido. Entonces, no tiene mucho sentido hacerlo. Chris Rock fue muy inadecuado, mal, poco gracioso; y que a Will Smith se le fue la olla".

Mientras que Estévez recalca que "el humor es cultural. Hay cosas que en un momento fueron graciosas y que ya no lo son. El humor siempre, históricamente, tiene un rol político, de sacudir lo políticamente correcto, de conflictuar, de complicar; pero también quienes se dedican a esto tienen que entender a quiénes le están hablando y cuáles son las consecuencias de aquello".

Will Smith vs. Chris Rock | ¿Había una mejor manera para reaccionar?

Obviamente, otra duda se articula en torno el episodios es la posibilidad de responder de otra manera. Quizás una reacción más consciente de sus implicancias.

"Entiendo que la gente dice que es un impulso, pero esos impulsos hay que controlarlos, porque si fuera por los impulsos... Entiendo la rabia que te puede provocar, pero le podría haber gritado desde el público y habría provocado el mismo efecto de 'Ooooh', dejando muy mal a Chris Rock sin tener que levantarse ni pegarle", aseguró Contador.

Viciani dijo "Will Smith no sabía que iba a ganar el Oscar, pero quizás algo en el discurso, algo que vaya más allá de la violencia física. Mucha gente está diciendo 'qué buena manera de defender a su esposa', qué se yo... Pero empezar a validar y a respaldar la violencia física no es lo ideal".

"Nos podemos reír de todo, hay ciertas consecuencias y hay cosas sobre las que es bueno que ya no nos riamos. Antiguamente, los comediantes se reían de los homosexuales por el solo hecho de ser homosexuales, o de la misoginia o de la violencia de género; y qué bueno que ya no sea chistoso. Que hay ciertos límites para eso y que se entienda que no son cosas graciosas", sostuvo.

El asunto está completamente claro para Estévez: "si él (Smith) le hubiera gritado desde su asiento, tal como lo hizo, antes de pegarle, no estaríamos teniendo esta conversación. Habríamos pasado de violencia verbal a violencia verbal, muy feo todo, pero nos habríamos evitado la imagen de una estrella de Hollywood levantándose de su asiento, yéndole a pegar a otra persona, devolviéndose con una caminata de macho recio a su asiento y después gritando; es una muy mala imagen, es un muy mal ejemplo. No estamos hablando de personas X, estamos hablando de estrellas, de ídolos que generan expectativas y modelos de conductas. Eso es muy complicado".

"Este es un súper buen ejemplo de masculinidad tóxica, porque una se pregunta ¿qué es lo que estaba defendiendo Will Smith? ¿De dónde viene ese gesto? Y la construcción ideológica de género tiene que ver con su capacidad de 'proteger' a 'lo suyo' de otros varones. Eso es lo que vemos. No una actitud de contención, no lo vemos a él conteniendo a su mujer, sino más bien inflando pecho y violentando al otro varón. Ahí hay algo que revisar. Ese tipo de imaginario hay que revisarlo", remató la académica.