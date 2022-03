La incómoda situación que provocaron Chris Rock y Will Smith en medio de los Oscar 2022 al parecer se venía cultivando desde hace años. Previamente, el comediante ya se había burlado de Jada Pinkett-Smith, provocando la incomodidad de la pareja.

Y aquella situación previa también ocurrió en el contexto de los Premios Oscar, pero en 2016, cuando Rock oficiaba como anfitrión de la velada y Will junto a Jada decidieron no acudir al evento como una forma de protesta por la falta de nominaciones para figuras afroamericanas dentro de las distintas categorías.

"Jada Pinkett-Smith boicoteando los Oscar es como si yo intentara boicotear la ropa interior de Rihanna. ¡No fui invitado!", comentó en ese momento Rock.

Más tarde, también disparó contra el mismísimo Smith, comentando "lo entiendo, Will no fue nominado y se enojaron. No es justo. Pero tampoco es justo que Will recibiera 20 millones de dólares por Wild Wild West".

De ahí, que múltiples medios estadounidenses estén postulando el episodio ocurrido este domingo como la gota que rebalsó el vaso y la ahora inevitable reacción de Smith como consecuencia de una pugna que ya contaba años.